Автор хита 'Скоро вже буде Пасха' покорил сеть новым видео: как выглядит сейчас Матвейко Брус

Шестилетний автор хита "Скоро вже буде Пасха" Матвейко Брус, прославившийся не только выдающейся фразой, но и волонтерской деятельностью, снова порадовал украинцев напоминанием о грядущем празднике. В сети появилось семейное видео с ежегодной посадкой огорода и маленькой звездой в главной роли.

Мальчик отчитался, что весенняя деятельность не меняется и стоит снова задуматься об обогащении запасов мясных изделий к Пасхе. Соответствующий ролик опубликовал отец Матвейка Владимир в TikTok.

С прошлого хита о Пасхе прошел уже год и мальчик значительно повзрослел. Он стал выше и охотно снимается на камеру. На видео в кадр попала уже почти вся семья, но, как отметил Матвейко, образ бабушки, которая виднелась на фоне, не изменился – та же красно-синяя курточка.

"Друзья, чеснок есть, лук садится. Бабушка в этой же курточке. Значит что? Скоро уже будет Пасха! Так что – заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все-все то, что есть домашнее, – заказывайте", – произнес мальчик.

Рекламную паузу он закончил небольшим диалогом со старшими: "Слава Украине" – "Героям Слава".

На момент написания материала соответствующее видео набрало уже 4,6 млн просмотров и более 3,5 тысячи комментариев, благодаря чему оно снова попало в рекомендации в соцсети.

"У меня такое впечатление, что без этого малыша уже Пасха не придет. Это как кока-кола и "праздник приближается", "Будет новый хит?", "Очень заразна эта песня и снова буду ее постоянно напевать", "Малый Брус второй раз залетает", "Самое главное, что бабушка в той же курточке" – поддержали мальчика интернет-пользователи.

Как ранее отец Матвейка рассказывал OBOZ.UA, выдающаяся фраза появилась вполне импровизированно: "В тот день мы пошли сажать огород и я, как обычно, снимал видео для своего YouTube-канала. Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди, поговори в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо", потому что у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и импровизировал этакий стишок. Затем, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в TikTok".

В следующем видео из "садоводческой кампании" Матвей уважительно прохаживаясь по огороду утвердил, что собирается жить в селе и быть фермером. "...фермером. Это очень легко. Посадить огород", – рассказал он.

На вопрос родителей о возможной артистической карьере ребенок сразу возразил: "Да кто такой артист? Скорее бы эта война закончилась. А то одно, и никакого ума. Бедные люди только становятся. Но мы победим. Победа за нами. Слава Украине".

Кроме легендарного "Скоро вже буде Пасха", ранее сеть покорила предостережение "утепляться" от Матвейка. События видео происходили на том же огороде, но, как рассказал папа мальчика, они тогда как раз сеяли чеснок, о котором ребенок рассказал в новом "выпуске". В частности, мальчик не прочь создать новый хит и запланировать новую коллаборацию с Мюсли UA, положивших мелодию на его выдающиеся слова.

Как сообщал OBOZ.UA, ныне папа Матвея с помощью своего YouTube-канала, который уже имеет более 230 тысяч подписчиков, собирает деньги для ВСУ. В октябре 2023 года таким образом удалось отправить украинским бойцам на фронт 4 автомобиля.

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