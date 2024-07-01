Марсель сказал первое слово, а Ангелина – съела свою первую пиццу. Инна Мирошниченко показала новые видео с приемными детьми и призналась, почему дочь плачет

Адвокат и мама уже четырех детей Инна Мирошниченко рассказала о новых достижениях двух приемных детей. 3-летний Марсель, попавший в семью телеведущего Тимура Мирошниченко в прошлом году с проблемами говорения, наконец произнес свое первое полноценное слово, а 8-летняя Ангелина, которую забрали из детского дома почти неделю назад, впервые попробовала пиццу.

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Родители накануне решили устроить семейную прогулку, поэтому на перекус заказали несколько пицц. Показала это Инна Мирошниченко в InstaStories. На одном из видео заметно, как Марсель бегает по детской площадке и говорит "пицца". Именно это стало первым произнесенным словом мальчика.

По голосу многодетной мамы, стоящей за кадром, слышно, насколько она счастлива, что усилия, которые родители прилагали в течение года, наконец начали давать свои плоды. Что интересно, еще на День отца Марсель научился произносить "папа" сплошным словом, а не по слогам.

Более того, Мирошниченко рассказала, что приемных детей гораздо труднее воспитывать и хорошая картинка в соцсетях не покажет, через какие испытания приходится проходить что малышам, что родителям.

"Ну и вдруг вы думаете, что все очень просто и весело, – нет. Я в шоке. Адаптация – это процесс не только для ребенка, но и для родителей и всех членов семьи", – отметила адвокат.

Одной из важнейших проблем с приспособлением Ангелины к новому месту жительства стала еда. Девочка почти не питается, ведь за всю свою жизнь в детском доме ела только то, что давали в столовой. Когда ее спрашивают о вкусах, ребенок начинает плакать.

"Мы вместе шестой день. За все это время Ангелина съела только один томатный суп, две ложки борща и вчерашнюю пиццу. Бывали дни, когда совсем не ела. Такая, наверное, реакция на стресс. Я пытаюсь готовить или заказывать то, что, как мне сказали, Ангелина любит. Но все равно дома не воспроизведешь вкус столовой, – отметила Мирошниченко и добавила: – Когда спрашиваю, будет ли есть или почему не хочет это, возможно, что-то другое дать, сразу плачет.

Адвокат отмечает, что забрать ребенка из детского дома и воспитать его – невероятно важный процесс, ведь малыши не могут сразу в новом доме чувствовать себя комфортно. То же касается и ложного представления о семье.

"Может показаться, что для ребенка это счастливый конец, где "и жили они долго и счастливо". Но на самом деле это только начало и дается оно тяжело. Ангелине – 8. Вся его жизнь прошла в стенах заведения. Она не знает, что существует какая-то другая жизнь. Да, она мечтала о семье, потому что всем рассказывали, кто такие мама и папа. Дети часто выбывали из заведения в семьи и все их поздравляли. То есть семья – это что-то хорошее. Но еще это какие-то малознакомые люди, которые вырывают ребенка из его зоны комфорта (потому что это то, к чему ребенок привык), имеющие свои правила, порядки, которые ничего о тебе не знают и которых не знаешь ты", – резюмировала Мирошниченко.

Она добавила, что приходится иногда быть суровой мамой, чтобы ребенок не деградировал. Хотя Ангелине выдали телефон от заведения опеки сразу, как она покинула его стены, новые родители ограничивают его использование и запрещают соцсети, а именно TikTok. В восьмилетнем возрасте дети часто нецензурно высказываются, ведь считают подобное проявлением взрослости. И с этим тоже приходится бороться родителям.

В частности, впервые с Ангелиной супруги Инны и Тимура встретились еще 27 мая и тогда они втроем отправились на побережье Балтийского моря в Польше, куда и было в феврале 2022 года эвакуировано все заведение.

Теперь семья Мирошниченко состоит из шести человек – самих супругов, биологических детей, 6-летней Мии и 4-летнего Марка, и приемных, 3-летнего Марселя и 8-летней Ангелины.

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