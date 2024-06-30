Счастливый вместе. Мирошниченко провели первые выходные с усыновленной дочерью и восхитили сеть видео

Семья телеведущего Тимура Мирошниченко впервые провела выходные в полном составе – вшестером. 27 июня жена шоумена, адвокат Инна, стала мамой в четвертый раз. Семья удочерила девочку. Дети довольно быстро сдружились и нашли общий язык.

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В InstaStories супруги поделились своими приключениями. Пока что малыши знакомятся с новым членом семьи, к слову, самым старшим среди них. Ранее Инна Мирошниченко рассказывала, что усыновленной дочери должно быть 8-10 лет. И хотя о ее возрасте более-менее известно, лицо ребенка пара пока не показывает, как и не разглашает имени.

Девочка довольно быстро нашла общий язык с биологической дочерью супругов 6-летней Мией. Они начали играть вместе, а младший ребенок – делиться своими игрушками.

На нескольких видео девочки прогуливаются по квартире вместе на "детских" каблуках. "Это мы с подругой в 2015. Идем в бар в 23:50, – иронично подписала Мирошниченко и добавила: – Когда ты мама двух женщин".

Она показала, что несмотря на взаимопонимание между детьми, сложности все равно возникают в виде истерик и капризов. Это хорошо заметно на видео, где дочери катаются на качелях, а пока 4-летний Марк ездит на самокате, 3-летний Марсель, которого в прошлом году забрали из детского дома, "требует" у родителей третье качели.

"Теперь прогулки выглядят так", – написала адвокат.

Кроме прогулки на свежем воздухе, дети также проводили время дома, просматривая мультфильмы. Пока ребята представляли мамины ноги скоростными трассами, девочки устроили перекус с печеньем перед телевизорами.

В частности, дети уже показали новому члену семьи любимое летнее занятие – катание на газонах. Для этого всего-навсего нужен небольшой склон и трава на нем.

Тимур Мирошниченко поделился инсайтом. Он отметил, что пока в лифт помещается вся семья и даже три самоката. Однако родителям нужно стоять в уголках, чтобы не мешать малышам.

"Норм, пока в лифт все помещаются", – пошутил звездный папа.

Ранее OBOZ.UA писал, что семья Мирошниченко уже показывала, как встретила дочь перед тем, как впервые отправиться в свой новый дом.

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