Родители и дети. Джамала, Андре Тан, Мирошниченко и другие звезды в День отца показали фото с самыми родными

В День отца, который в этом году отмечают 16 июня, украинские звезды поделились теплыми и трогательными моментами отношений со своими папами или теми, для кого ими стали. В условиях войны этот праздник как никогда актуален, ведь не так уж часто есть возможность провести время с родными. Инфлюенсеры еще раз напомнили, что отец является неотъемлемой частью их жизни.

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К примеру, Джамала показала редкие фото в объятиях с папой, Мария Падалко продемонстрировала настоящего отца, а сын Тимура Мирошниченко поздравил новым достижением. OBOZ.UA расскажет, с каким креативом и какими теплыми словами запечатлели в памяти праздник украинские звезды.

Джамала

"Baba – отец на крымскотатарском. Всегда пример неистовой силы и труда, веры в свою мечту. Sevem [люблю. – Ред.]", – нежно подписала певица подборку фото с отцом.

Маричка Падалко

"Быть отцом – это встретить ребенка в этом мире, увидеть его первые шаги, повести первое путешествие, задуть первую свечку, отвести в первый класс, взять на первый митинг, болеть на каждом матче, и увлекаться на каждом концерте. Быть отцом в Украине – это быть готовым одеть военную форму, пропустить все то, что раньше было важным, вместо этого уметь удивить один раз, второй раз, третий раз. Этого никогда не будет достаточно. Быть отцом в Украине – это точно знать, ради чего ты уже два года не дома, пока твои дети заканчивают школу и становятся взрослыми. Быть отцом в Украине – это держать детей на плечах, а затем держать оружие. Это большая честь и наша большая благодарность", – рассказала журналистка об испытаниях, которые приходится одолеть папам.

Юлия Бакуменко

"Я так радуюсь, что нашему котику так повезло с папой! Наш самый дорогой! С Днем отца тебя!" – подписала жена Виталия Козловского обширное поздравление, в котором рассказала о моментах, когда певец в роли отца наилучший.

Тимур и Инна Мирошниченко

В День отца сын Тимура и Инны Мирошниченко научился произносить "папа" целым словом, а не по слогам, чем и поздравил папу. Впоследствии и сам телеведущий обратился к своим "коллегам": "С Днем отца, папы! Всегда будьте лучшим примером своим детям".

Андре Тан

Модельер показал видео с дочерью и написал, что отцовство – лучшее, что происходило в его жизни.

"Отцовство изменило меня на 180 градусов и дало невероятный толчок, желание развиваться и ставить лучше. Лучшим для нее, для моей дочери. Это такая движущая сила, когда ты знаешь, что теперь ты ответственен еще за одного человека на этой земле и хочешь дать ей все! И я дам!" – добавил он.

MONATIK

"Поздравляю всех с Днем отца", – лаконично поздравил артист и добавил фото своих двух сыновей – Платона и Даниила.

Андрей Фединчик

Актер и муж Натальи Денисенко вспомнил о своем покойном отце, который умер в 2023 году: "Символично... Сегодня День отца, и сегодня у папы должен был быть день рождения".

Владимир Остапчук

Радиоведущего заранее поздравил младший сын Эван с праздником по видеосвязи. "Эван еще вчера вечером поздравил с Днем папы онлайн", – отметил он.

Анастасия Приходько

"Мой любимый муж, отец моих детей, мой Саша! Поздравляю тебя с Днем папы! Я хочу тебе сказать "Спасибо" за наших детей, мы очень любим тебя. Я хочу пожелать тебе всегда оставаться героем и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести для своих детей. Мы ценим тебя и мы всегда рядом!" – пожелала певица.

Виктор Бронюк

Музыкант и фронтмен группы "ТіК" показал фотографию с семьей и написал: "Для отца главное знать, что у детей все хорошо. Горжусь своими детьми и радуюсь, что не разочаровал собственного папу!"

Наталья Денисенко

Актриса показала несколько странных и нежных кадров с папой и рассказала, как сильно его любит.

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