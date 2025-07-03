20-летняя дочь Оли Поляковой выходит замуж: что известно о возлюбленном Маши, которой сделал ей предложение на яхте среди пицц. Фото, видео

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – поделилась радостными переменами в личной жизни. Бойфренд 20-летней девушки, которого зовут Эден Пассарелли, сделал ей предложение руки и сердца во время совместного отдыха на яхте.

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Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Дочь знаменитости показала романтический момент, где ее избранник решился сделать важный шаг, а также продемонстрировала впечатляющее кольцо.

"Мария Вадимовна Полякова, когда ты впервые появилась в моей жизни, даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что мы когда-то будем сидеть здесь вместе. Каждый день, проведенный с тобой, каждое утро, когда я просыпался рядом с тобой, каждый раз, когда я заглядывал в твои глаза и видел в них тепло, я думал: "Вау, эта женщина действительно одна из немногих удивительных людей на этой планете. И если я не буду с ней, то никто не будет". Поэтому, Мария, сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной, согласившись стать моей женой?" – обратился парень к любимой. В ответ Мария Полякова не раздумывая сказала: "Да".

На кадрах, которые дочь исполнительница обнародовала в соцсетях, можно увидеть, что они с бойфрендом проводили время в компании друг друга на яхте. Пара наслаждалась впечатляющим видом, лакомилась пиццей и шампанским. В какой-то момент парень решил сделать их путешествие еще более романтичным и значимым, поэтому сделал предложение Марии Поляковой. Он подарил ей красивый букет и впечатляющее кольцо.

Подписчики Марии Поляковой очень обрадовались такой новости, поэтому поздравили ее с важным событием в комментариях:

"Поздравляю мою лучшую подругу с помолвкой!"

"Мария Вадимовна, будь счастлива".

"Пока мама гастролирует, дочку украли. Любите друг друга, чернобровые".

"Боже мой! Это прекрасно!"

Что известно о возлюбленном Маши Поляковой

Стоит отметить, что до этого момента девушка не рассказывала аудитории о своем новом избраннике. Ранее старшая дочь Оли Поляковой состояла в отношениях с парнем по имени Никита, который на 4 года старше ее. Некоторое время пара даже жила вместе, однако когда юноша решился сделать Маше предложение, она отказала. Дело в том, что тогда девушка готовилась к переезду в Америку и не хотела делать такой важный шаг.

Однако за границей сердце Маши Поляковой смог завоевать Эден Пассарелли. Судя по социальным сетям парня, он занимается музыкой и играет на бас-гитаре в группе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение любимой.

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