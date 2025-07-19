Старшая дочь Поляковой раскрыла, когда сыграет свадьбу с любимым-иностранцем и как 'спалила' его планы сделать предложение

20-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой – Маша – приоткрыла завесу своих отношений с избранником, музыкантом Эденом Пассарелли, с которым недавно расписалась в США. По словам блогера, церемонию официальной регистрации брака они провели довольно скромно, а вот в следующем году планируют организовать красивую свадьбу.

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Девушка призналась: на такой важный шаг они с любимым решились спонтанно, ведь познакомились всего полгода назад, однако она считает, что официальное утверждение отношений сделает их жизнь проще. Блогер акцентировала внимание на том, что решение связать себя узами брака с иностранцем никак не связано с желанием получить гражданство США. Об этом дочь знаменитости рассказала в комментарии Славе Демину.

"Мы на данный момент расписались. Официально свадьбу планируем праздновать во Франции или где-то в Европе 3 июня следующего года. Он также учится в Беркли (университет Калифорнии – Ред.) и мы там познакомились с ним. Один предмет, который вообще самый сложный, был у нас вместе и мы работали в команде. Полгода и как-то все закрутилось. Мы знакомы с первой недели, как я сюда приехала. Это было 17 января и как-то так в первые три дня мы познакомились. На второй неделе нашего знакомства мы начали встречаться", – поделилась девушка.

Сделать предложение руки и сердца Маше Поляковой Эден Пассарелли решился через несколько месяцев после того, как они закрутили роман. Важный шаг музыкант сделал в довольно романтической атмосфере. Влюбленные вместе отдыхали на яхте, а в какой-то момент юноша обратился к блогеру с трогательной речью, стал на одно колено и спросил, станет ли она его женой. Маша Полякова сразу ответила: "Да". Однако оказывается, что признание любимого не стало для дочери исполнительницы сильным сюрпризом.

"Он вообще спалился очень сильно. У нас одно имя для доставок, когда что-то к нам приходит. Я очень ожидала свою новую косметику. Я распаковываю, а там кольцо. И я такая: "Блин". Вообще я знала, что он планирует сделать мне предложение. Он всегда хотел жениться до 21 года. У него есть свои бизнесы какие-то, он также учится на арт-менеджера, у него вся семья этим занимается. Он говорил: "Я понимаю, что меня просто будут использовать всю мою жизнь. Я очень хотел выйти замуж раньше, чтобы понять, что меня не используют", – рассказала старшая дочь Оли Поляковой.

Напомним, что Маша Полякова и Эден Пассарелли расписались 17 июля. Невеста была одета в светлое мини-платье с голубым цветочным принтом, а ее избранник нарядился в деловой костюм. Кстати, поддержать девушку в важный день смогла только ее звездная мама. Как объяснила Маша Полякова, больше никто из ее семьи не смог получить визу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оля Полякова раскрыла, что общего у ее мужа с новоиспеченным зятем, и умилила напутствием старшей дочери.

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