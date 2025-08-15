Оля Полякова объяснила, почему прекратила давать карманные деньги старшей дочери, которая живет за границей
Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала, что больше не дает карманных денег своей старшей дочери Маше, которая живет и учится в США. Артистка убеждена, что детей необходимо финансово поддерживать, пока они не станут на ноги, однако теперь, когда 20-летняя девушка вышла замуж, должна сама себя обеспечивать.
Своей позицией звезда поделилась в комментарии для "Люкс ФМ". Она добавила, что теперь все вопросы относительно средств дочь должна решать с мужем.
"Конечно, надо давать, поддерживать, пока они не станут на ноги и не начнут зарабатывать. Думаю, что мальчиков надо раньше сепарировать. Моя Маша уехала в 16, и, конечно, я ей оплачиваю обучение, жилье и так далее. Сейчас, когда она просит денег, я ей говорю, что она замуж вышла, мужа имеет – поэтому до свидания", – отметила певица.
К тому же Оля Полякова призналась, что пока совсем не готова стать бабушкой. Более того, знаменитость не исключает, что может захотеть родить еще одного малыша.
Напомним, что в начале июля этого года возлюбленный Маши Поляковой, музыкант Эден Пассарелли, сделал ей предложение руки и сердца. На важный шаг юноша решился во время совместного отдыха на яхте с избранницей. Он стал перед дочерью певицы на одно колено, произнес трогательную речь и спросил: "Мария, сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной, согласившись стать моей женой?" Блогер без лишних сомнений сказала "Да".
Уже через две недели Маша Полякова расписалась со своим партнером в США. Для важного события дочь артистки выбрала светлое мини-платье с голубым цветочным принтом, а Эден Пассарелли нарядился в стильный костюм.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что старшая дочь Поляковой раскрыла, когда сыграет свадьбу с любимым-иностранцем и как "спалила" его планы сделать предложение.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!