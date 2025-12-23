Анна Саливанчук после похудения с помощью инъекций предостерегла женщин с 'проблемным' весом и рассказала о побочных эффектах

Украинская актриса Анна Саливанчук поделилась собственным опытом похудения на 8 килограммов с помощью инъекций. 40-летняя знаменитость отметила, что начала колоть препарат по рекомендации врача, потому что ей было необходимо нормализовать уровень сахара в крови. Она предостерегла женщин с "проблемным" весом не делать никаких подобных процедур без предварительной консультации со специалистом, чтобы не навредить организму.

Об этом артистка рассказала в проекте "33 вопроса". Она отметила, что перестала колоть препарат несколько месяцев назад, а ее вес остается неизменным.

"Уже три месяца я не принимаю этот препарат и счастлива, потому что вес на месте. Как видите, я стройная. Сахар выровнялся и все. Я долго не знала об этом препарате. Нашла врача, который мне помог, сдала анализы. Дорогие зрители, знайте, если вы хотите что-то колоть, только после того, как пообщаетесь с врачом и сдадите все анализы. Сами ни в коем случае этого не делайте. Все должно быть под контролем", – подчеркнула актриса.

Заговорила Анна Саливанчук и о побочных эффектах такого способа похудения. По словам знаменитости, у нее не было никаких неприятных ощущений, лишь иногда немного тошнило. В целом она осталась вполне довольна результатом инъекций.

"Все, что у меня было за два с половиной месяца, это немного тошнило. Больше ничего. Пока от этого препарата нет никаких побочных эффектов. Даже если когда-то они будут, то я могу вам сказать так: мое похудение дало мне такой дофамин, такой кайф. Я так счастлива от того, что надеваю штаны размера XS. Это счастье дает мне здоровое тело и здоровый дух. Воздух, еда, вода, экология, стрессы постоянные, война – все дает "побочки", – сказала знаменитость.

