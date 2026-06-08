72-летний Иво Бобул ошеломил результатами похудения. Фото до и после

Народный артист Украины Иво Бобул заметно похудел и удивил поклонников. 72-летний певец не рассказывал о намерениях избавиться от килограммов, а о его перевоплощении стало известно почти случайно.

Видео дня

Во время поездки в Черновцы исполнитель остановился в отеле "Буковина", в котором есть именной номер Иво Бобула. Именно администрация показала свежее фото постояльца в Instagram, которое ошеломило фанатов.

"Рады принимать народного артиста Украины – Иво Бобула, именно в его именном номере", – написала команда отеля.

На свежем кадре Иво Бобул позировал, уверенно скрестив руки на груди. Артист выбрал для выхода современный аутфит: яркий красный бомбер на молнии, накинутый поверх лаконичной черной футболки с белым принтом. Черные брюки прямого кроя и стильные черно-белые кеды удачно завершали образ. Знаменитая объемная прическа певца и узнаваемая улыбка остались неизменными.

Невозможно не заметить, насколько сильно похудел Иво Бобул. Поклонники в комментариях к фото засыпали артиста комплиментами и начали расспрашивать о секрете таких кардинальных изменений.

Сам артист пока не комментировал свою трансформацию, поэтому среди ценителей его творчества начали ходить разные слухи. В частности, звучали и вопросы о похудении на препаратах.

Ранее в интервью Славе Демину певец признавался, что имеет комплекс по поводу веса. Тогда он убеждал, что достаточно избавиться всего от 10 килограммов для того, чтобы нравиться себе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобул отрекся от дружбы с Евгением Рыбчинским после "глупого" поста и упрекнул его в показном патриотизме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!