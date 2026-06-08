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72-летний Иво Бобул ошеломил результатами похудения. Фото до и после

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
1,1 т.
72-летний Иво Бобул ошеломил результатами похудения. Фото до и после
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Народный артист Украины Иво Бобул заметно похудел и удивил поклонников. 72-летний певец не рассказывал о намерениях избавиться от килограммов, а о его перевоплощении стало известно почти случайно.

Во время поездки в Черновцы исполнитель остановился в отеле "Буковина", в котором есть именной номер Иво Бобула. Именно администрация показала свежее фото постояльца в Instagram, которое ошеломило фанатов.

"Рады принимать народного артиста Украины – Иво Бобула, именно в его именном номере", – написала команда отеля.

На свежем кадре Иво Бобул позировал, уверенно скрестив руки на груди. Артист выбрал для выхода современный аутфит: яркий красный бомбер на молнии, накинутый поверх лаконичной черной футболки с белым принтом. Черные брюки прямого кроя и стильные черно-белые кеды удачно завершали образ. Знаменитая объемная прическа певца и узнаваемая улыбка остались неизменными.

72-летний Иво Бобул ошеломил результатами похудения. Фото до и после

Невозможно не заметить, насколько сильно похудел Иво Бобул. Поклонники в комментариях к фото засыпали артиста комплиментами и начали расспрашивать о секрете таких кардинальных изменений.

Сам артист пока не комментировал свою трансформацию, поэтому среди ценителей его творчества начали ходить разные слухи. В частности, звучали и вопросы о похудении на препаратах.

Ранее в интервью Славе Демину певец признавался, что имеет комплекс по поводу веса. Тогда он убеждал, что достаточно избавиться всего от 10 килограммов для того, чтобы нравиться себе.

72-летний Иво Бобул ошеломил результатами похудения. Фото до и после

Ранее OBOZ.UA писал, что Иво Бобул отрекся от дружбы с Евгением Рыбчинским после "глупого" поста и упрекнул его в показном патриотизме.

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Редакционная политика