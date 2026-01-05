'Любовника' Наталки Денисенко сравнили с ее бывшим мужем: Юрий Савранский не смолчал

Бойфренда украинской актрисы Наталки Денисенко Юрия Савранского в сети сравнили с ее бывшим мужем, актером и военнослужащим Андреем Фединчиком. Реакция манекенщика не заставила себя ждать – он публично отреагировал на замечания пользователей.

Юрий Савранский опубликовал пост в Instagram, в котором поделился собственным видением отношений и того, каким партнером он хочет быть. В публикации он перечислил пять принципов, которых стремится придерживаться в паре с Натальей Денисенко.

Савранский отметил важность постоянного присутствия, ответственности и поддержки. В частности, он отметил, что хочет быть рядом не только в хорошие моменты, держать слово, находить время для любимой, поддерживать, а не контролировать, а также работать над собой.

В то же время часть пользователей соцсетей увидела в этих словах скрытый подтекст и предположила, что Савранский якобы пытается противопоставить себя бывшему мужу актрисы. В комментариях появились замечания, что сообщение выглядит как попытка показать собственное превосходство над Андреем Фединчиком.

Пользователи писали: "Странное немного сообщение. Выглядит, будто вы хотите показать, как вы лучше Фединчика", а также: "Может это, пока в окопы не забрали, "всегда рядом".

На эти комментарии Юрий Савранский ответил лаконично. Он отрицает любое сравнение с бывшим мужем Натальи Денисенко и подчеркнул, что между ними нет общего.

"Нет, мы слишком разные", – написал Савранский в ответе к комментарию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталка Денисенко отреагировала на интервью бывшего о ее измене и рассказала об особой дате. Артистка назвала обвинения ложными и подчеркнула: невероятно счастлива, что в конце концов решилась на кардинальные жизненные изменения и теперь выбирает только лучшее отношение к себе.

