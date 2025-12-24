'В XVIII веке меня бы сожгли на костре'. Наталка Денисенко отреагировала на интервью бывшего об ее измене и рассказала об особой дате

Украинская актриса Наталья Денисенко прокомментировала недавнее интервью своего бывшего мужа Андрея Фединчика, в котором тот публично заявил, что она крутила роман на стороне. Артистка назвала обвинения в свою сторону ложными и подчеркнула: невероятно счастлива, что в конце концов решилась на кардинальные жизненные изменения и теперь выбирает только лучшее отношение к себе.

Кроме того, как поделилась знаменитость, 24 декабря, когда украинцы празднуют Сочельник, стало для нее особой датой, ведь ровно год назад в этот день она приняла решение поставить себя на первое место. Откровением она поделилась на личной странице в Instagram.

"Хорошо, что я живу не в XVIII веке. Думаю, меня, как женщину, которая выбирает быть счастливой, выбирает лучшее отношение к себе, не позволяет себя обижать, и хвастается своим обаянием и любовью к жизни, давно бы уже сожгли на костре. Сегодня такой светлый праздник, но именно год назад, я приняла решение выбрать себя, и бесконечно этому рада. Не смотря на ложные обвинения, или обсуждения, я могу сказать – я счастлива", – написала актриса.

В частности, Наталья Денисенко сделала репост сообщения, где психолог разобрала их отношения с Андреем Фединчиком после просмотра интервью. Эксперт отметила, что брак артистов это не история о "плохом муже и гулящей жене", а пример того, как непроработанные проблемы из прошлого, разное представление о воспитании ребенка и разногласия во взглядах негативно влияют на взаимоотношения.

Слова психолога актриса прокомментировала, лаконично отметив: "Красивая точка в истории. Надеюсь, теперь все станет понятно, и неадекватный хейт сойдет на нет".

Что сказал Фединчик о Денисенко

Заметим, что актеры официально расторгли брак восьмого мая 2025 года. Определенный период они избегали развернутых комментариев относительно развода, но все же решили нарушить молчание.

Андрей Фединчик дал интервью Алине Доротюк, где подробно рассказал о завершении отношений с Денисенко. По словам актера, он понял, что их браку наступил конец в начале января, когда вернулся домой после сложной операции на спине. У него уже были ощущения, что тогдашняя жена ему изменила, однако она определенный период опровергала такие предположения.

"Я приехал с операции, а она уже не со мной. Я ее спросил: "У тебя кто-то есть? Ты влюблена в кого-то?" Она сказала: "Нет". Потом мы начали говорить, что это конец. Я сказал: "Тогда мы расстаемся". Она сказала: "Да". Я сказал: "Я за то, чтобы сохранить нашу семью, потому что у нас наверняка кризис". Просто я еще не знал всей правды. Она сказала: "Нет". Я сказал: "Ну тогда это конец. Назад дороги не будет". Хорошо. И через неделю-две я узнал, что она в отношениях долгое время с близким человеком из ее окружения", – рассказал Фединчик.

Хотя Фединчик не называл никаких имен, в сети ходят слухи, что Денисенко закрутила роман с нынешним бойфрендом, моделью Юрием Савранским, больше года назад. На тот момент оба находились в браке.

В свою очередь Наталка Денисенко уверяла в интервью Маше Ефросининой, что никогда не изменяла Фединчику. По словам звезды, во время брака артист был для нее "божеством".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что первая жена Фединчика намекнула на "грешки" Денисенко с женатыми и назвала экс-соперницу "деспотом".

