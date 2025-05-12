Бывшая Джонни Деппа стала мамой двойняшек и показала малышей: почему ходят слухи, что их отец – Илон Маск

Бывшая жена Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд, снова стала мамой – на этот раз двойняшек. В соцсетях 39-летняя звезда поделилась снимками новорожденных и раскрыла их имена: дочь назвали Агнес, а сына – Оушен. Это уже второй и третий ребенок актрисы: ее старшей дочери Уни Пейдж в апреле исполнилось четыре года.

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"В этом году я несказанно рада праздновать пополнение в семье, которую я стремилась создать в течение многих лет", – написала звезда в Instagram, сопроводив сообщение снимком новорожденных. Она добавила, что старшая дочь Уна с радостью восприняла появление братика и сестрички, а сама актриса "наслаждается каждой минутой материнства".

Впрочем, несмотря на трогательные признания, внимание общественности приковано к вопросу, кто является биологическим отцом новорожденных детей. Херд никогда публично не раскрывала личность отца Уны, а теперь аналогично воздерживается от комментариев относительно близнецов. Это лишь усилило слухи, которые снова вспыхнули в медиа: якобы их отец – Илон Маск.

Как сообщает Daily Mail, спекуляции относительно участия генерального директора Tesla в отцовстве детей Херд возникли еще в 2022 году во время судебного процесса между ней и Джонни Деппом. В деле появилась декларация Дженнифер Хауэлл – близкой подруги семьи Херд, которая утверждала, что актриса вела юридическую борьбу с Маском за замороженные эмбрионы, созданные во время их отношений. Хауэлл отмечала, что Илон якобы хотел их уничтожить, а Эмбер – наоборот, сохранить.

Несмотря на то, что эти заявления не были допущены к судебному разбирательству, они вызвали резонанс. Сестра актрисы, Уитни, позже отрицала достоверность показаний Хауэлл, назвав их вымышленными, однако интерес к теме не угас.

Слухи усилились после того, как в медиа появились новые данные о многочисленных случаях отцовства Илона Маска. По последним сведениям, предприниматель имеет по меньшей мере 14 детей от четырех женщин, и его подход к отцовству некоторые источники называют прагматичным и даже технократическим. В частности, он якобы заключает конфиденциальные финансовые соглашения с матерями своих детей, предлагая миллионные компенсации за молчание. Одной из таких женщин является 26-летняя инфлюенсер Эшли Сент-Клер, которая утверждает, что получила 15 миллионов долларов авансом и ежемесячные выплаты в размере 100 тысяч долларов.

Более того, приближенные к миллиардеру источники уверены: на самом деле Маск имеет больше детей, чем известно публично, и его намерение – "создать легион потомков". Некоторые свидетельства также указывают на готовность Маска стать донором спермы по просьбе даже правительственных структур других стран.

Эти данные лишь подливают масла в огонь в контексте Херд. Актриса неоднократно подчеркивала свое право быть матерью без партнера, но, по словам Хауэлл, ее решение о рождении детей вполне могло быть связано с попытками сохранить эмбрионы, созданные с Маском.

Напомним, отношения Эмбер Херд и Илона Маска продолжались с перерывами с 2016 по 2018 год. Впервые они познакомились еще в 2013 году на съемочной площадке фильма "Мачете убивает", но сблизились лишь несколько лет спустя. Маск оставлял комментарии в соцсетях, называя Эмбер "другом" даже после разрыва.

После судебной битвы с Деппом, Херд уехала из США и живет в Мадриде, где, по словам режиссера Коннора Аллина, который снимал ее в ленте "В огне", ведет "спокойную и счастливую жизнь" с дочерью. Теперь, воспитывая троих детей, она, похоже, окончательно отошла от голливудских реалий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эмбер Херд прогнозировали крах актерской карьеры после проигрыша Джонни Деппу в суде. Кроме этого актрисе якобы грозило банкротство, поскольку она не имела средств, которые обязана была выплатить экс-супругу.

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