Леся Никитюк рассказала, как отпраздновала первый день рождения сына Оскара: почему ее подозревали в суррогатном материнстве и кто отец ребенка

Телеведущая Леся Никитюк показала, как прошло празднование первого дня рождения ее сына Оскара. Звезда поделилась семейными снимками и рассказала, что этот особенный день для семьи начался во время очередной российской атаки, а завершился отдыхом в загородном комплексе под Киевом.

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Снимки появились в Instagram. Телеведущая также рассказала, что ночь перед днем рождения сына провела вместе с ним на парковке из-за воздушной тревоги и обстрелов. Отметим, что речь шла об обстреле Киева в ночь на 15 июня.

"Ночной обстрел, парковка, дым – в первый день рождения малыша. Из приятного – это ваши поздравления, родители и родные, подарки, шарики, стол, улыбки ребенка и отдых", – написала Леся Никитюк.

Несмотря на сложное начало дня, семья все же устроила для Оскара праздник. Телеведущая собрала за столом родителей и близких, а празднование состоялось в загородном комплексе, расположенном недалеко от Киева. На опубликованных фото можно увидеть украшенный шариками стол, территорию комплекса с бассейном и домиками для отдыха.

При этом телеведущая, как обычно, не показала лицо мальчика, хотя ранее заявляла, что вскорее может познакомить поклонников с Оскаром поближе.

Напомним, Леся Никитюк стала мамой 15 июня прошлого года, но сообщила о рождении сына лишь через несколько дней. Во время выписки из роддома ее встречал возлюбленный – военнослужащий Дмитрий Бабчук. Именно он является отцом мальчика.

После появления новости о пополнении в семье начали распространяться слухи, будто телеведущая воспользовалась услугами суррогатной матери. Одной из причин стали предположения отдельных пользователей, обративших внимание на то, что во время беременности Никитюк не публиковала фото с заметным животом.

Сначала знаменитость реагировала на такие обвинения с юмором. В частности, она иронично писала о "суррогатной матери", а впоследствии публиковала фото, на котором хорошо виден ее беременный живот. Окончательно точку в этом вопросе ведущая поставила совсем недавно.

"Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей", – заявила Никитюк.

Телеведущая также ранее критиковала предвзятое отношение к женщинам, которые становятся матерями после 35 лет. По словам звезды, ее огорчали разговоры о том, что рожать в 37 лет якобы уже поздно.

"Быть незамужней в 37 – это нормально. Рожать в 37, в 40, в 45 – тоже нормально. Замораживать яйцеклетки – нормально. Хватит осуждать. Надо учиться такту", – подчеркнула она.

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