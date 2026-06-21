Единственный поляк, отказавшийся принять орден Белого Орла: что известно о Ежи Гедройце и его отношении к Украине

На фоне скандала с лишением президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла много говорят о том, кто еще его получал, уделяя особое внимание противоречивым историческим личностям. Однако в этом контексте почти не впоминают про Ежи Гедройца – единственного поляка, который отказался принять высшую государственную награду Польши.

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Польский публицист, политик и общественный деятель, основатель и главный редактор (1947-2000) культового журнала Kultura, который был самым влиятельным польским изданием в изгнании в 20 веке, Ежи Гедройц вошел в историю как активный сторонник польско-украинского сотрудничества, противник взаимных территориальных и других претензий.

OBOZ.UA рассказывает, чем занимался Гедройц на протяжении своей долгой жизни (он прожил 94 года), что редактор говорил об Украине и почему отказался от ордена Белого Орла.

Краткая биография

Ежи Гедройц происходил из древнего, сполонизированного литовского рода. Родился 27 июля 1906 года в Минске в семье Игнация Гедройца и Францишки Стажицкой. Его детство прошло в России. В 1919 году семья Гедройцев переехала в Варшаву, где Ежи окончил гимназию имени Яна Замойского.

Впоследствии он изучал сначала право, а затем историю в Варшавском университете. Уже тогда Гедройц начал политическую деятельность – был главое "Корпорации Патриа" и "Межкорпоративного кружка" в Варшаве, активистом академической организации "Государственная мысль" и сотрудником зарубежного отдела Главного академического комитета Польского союза академической молодежи.

С 1929 по 1935 год работал в Министерстве сельского хозяйства пресс-референтом и парламентским референтом, а с 1935 года – в Министерстве промышленности и торговли заведующим президиальным отделом. Одновременно Гедройц занимался журналистской деятельностью. Был редактором журналов "Академический день" и "Бунт молодых" (с 1936 года "Политика").

Вторая мировая война и после нее

После начала Второй мировой войны Ежи Гедройца, как сотрудника Министерства промышленности и торговли, эвакуировали в Румынию (1939-1940). В марте 1941 года его перевезли в Стамбул, где Гедройц пошел добровольцем на военную службу.

Воевал в составе Отдельной бригады Карпатских стрелков, был участником Ливийской военной кампании и боях в Тобруке (1942), руководил отделом военных журналов и издательств Бюро пропаганды 11-го Польского корпуса (1941-1944), работал в Центре подготовки танкистов в Галлиполи (Италия) (1944-1945).

В 1945 году Ежи Гедройц стал директором Европейского департамента Министерства информации Польской Республики в Лондоне. В следующем году основал в Риме издательство для демобилизованных солдат: Литературный институт. В 1947 году Институт был переведен во Францию, сначала ненадолго в парижский отель "Ламберт", а затем в Мезон-Лафит недалеко от Парижа.

Журнал Kultura

С 1947 года Гедройц – издатель и главный редактор журнала "Kultura", который стал важнейшим изданием послевоенной польской эмиграции и центром, объединявшим самых выдающихся польских эмиграционных публицистов и писателей.

С Kultura сотрудничали украинские эмиграционные деятели: Богдан Осадчук, Юрий Лавриненко, Юрий Шевелев, Иван Лысяк-Рудницкий, Борис Левицкий, Иван Кедрин, Иван Кошеливец и другие.

Издание критиковало позицию польского правительства в изгнании, призывавшего к восстановлению границ польского государства в том виде, в каком они существовали в 1939 году. Газета поддерживала восстановление независимости Литвы, Украины и Беларуси.

Гедройц скончался 14 сентября 2000 года в Мезон-Лафите, после чего, в соответствии с его пожеланием, журнал Kultura прекратил свое существование. Последний номер вышел в октябре 2000 года.

Что Гедройц говорил об Украине

Ежи Гедройц был членом редколлегии российского диссидентского журнала "Континент" и членом редакционного совета украинского квартальника "Віднова". Последовательно, порой вопреки мнению представителей польских эмигрантских кругов и даже своих ближайших соратников, он выступал за установление добрососедских отношений Польши со своими восточными соседями.

Сотрудники Гедройца подчеркивают, что в его идейном наследии особое место занимает Украина. В 1974 году вместе с Юлиушем Мерошевским он сформулировал фундаментальную для польской политической мысли концепцию. Как говорил тогда Гедройц, независимость Украины, Литвы и Беларуси – это фактор, способствующий независимости Польши, тогда как порабощение этих стран Россией способствует порабощению Польши.

"Восточная политика Гедройца заключалась в следующем: наилучшие отношения с Россией, но при одном условии – чтобы это не было ценой независимости и жизненных интересов, прежде всего Украины, а также Беларуси и Литвы", – говорил близкий сотрудник Гедройца Ежи Помяновский.

Именно Гедройц инициировал и в 1959 году издал первую антологию репрессированной сталинизмом украинской литературы 1920-1930 годов. Редактор предложил для этой антологии название, которое вскоре стало названием целой трагической эпохи в истории украинского народа – "Расстрелянное возрождение".

Исследователи наследия публициста напоминают, что Польша первой в мире признала независимость Украины. Они утверждают, что в значительной степени это произошло благодаря систематической и многолетней работе редактора Гедройца, который объяснял полякам, что "без независимой Украины нет независимой Польши".

Редактор Ежи Гедройц понимал: полякам – и диаспоре, и на Родине – нужно отказаться от довоенного политического мышления. Это, по его мнению, было основной предпосылкой для украинско-польского диалога и примирения.

Политическое кредо Ежи Гедройца – "Поляки во имя будущего должны оставить украинцам Львов, литовцам Вильно. Это нужно, чтобы иметь с ними хорошие отношения", – вспоминал сотрудник Варшавского университета Ян Малицкий.

Профессор Берлинского свободного университета Богдан Осадчук отмечал, что без влияния Ежи Гедройца на польскую политику украинско-польские государственные отношения уже после распада СССР были бы гораздо сложнее.

Получил множество наград, но отказался от ордена Белого Орла

Ежи Гедройц получил почетные докторские степени Ягеллонского (1991), Фрибургского (Швейцария, 1996), Вроцлавского (1998), Белостоцкого (1998), Варшавского (1998), Щецинского (2000), Люблинского (2000) университетов; а также был почетным членом Польского исторического общества (1991), лауреатом премии Польского ПЕН-клуба (1989), премии им. Святого Брата Альберта (1993), награды еженедельника "Polityka" (1995) и "Золотого жезла" Фонда польской культуры (1999).

Он был награжден орденом Почетного легиона (1938), Офицерским крестом Румынской короны (1930), Кавалерским крестом Бельгийской короны (1938), эстонским орденом Белой Звезды (1932), французским Офицерским крестом ордена Почетного легиона (1996). В 1997 году он получил почетное гражданство Литвы, а в 1998 году – орден Гедимина.

Критически оценивая ситуацию в Польше после 1989 года, в частности реформы времен Леха Валенсы, в 1994 году Гедройц отказался принять высшую польскую награду – орден Белого Орла.

Также редактор отказался от награды Украины – ордена "За заслуги" III степени. Он отметил, что посвятил большую часть жизни нормализации украинско-польских отношений, и если ему удалось достичь каких-то результатов, это уже является самой высокой наградой.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что лишил украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды страны. Решение было принято из-за присвоения украинским президентом одному из подразделений ССО Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла.

Кроме того, от других польских наград отказались украинские политические деятели, среди которых министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар. Они считают решение Навроцкого ошибкой, от которой выигрывает Россия.

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