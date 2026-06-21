"Все идет в очень плохом направлении": министр нацобороны Польши высказался о конфликте с Украиной

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш констатировал, что отношения между Украиной и Польшей идут "в очень плохом направлении". В связи с этим многие поляки начали задумываться над тем, как будут выглядеть отношения между странами.

Видео дня

Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая "эскалация" играет на руку "врагу". Об этом министр национальной обороны Польши заявил в социальной сети Х.

Что происходит между Киевом и Варшавой

Член польского правительства рассуждал о том, что часть поляков утверждает, что помогать украинцам не стоит и все они должны вернуться домой. Еще часть граждан Польши выступают за продолжение поддержки соседней страны.

Глава оборонного ведомства отметил, что накал эмоционального градуса между Киевом Варшавой "способствует врагу", вероятно, подразумевая страну-агрессора Россию.

"Многие поляки сейчас задумываются, как будут выглядеть наши отношения с Украиной. Делают это как поддерживающие соседа с начала войны и считающие, что так и надо. Наверное, делают это и те, кто утверждает, что помощь не нужна, а все украинцы должны вернуться домой. Несомненно, что все уходит в очень плохом направлении. Эскалация напряжения среди союзников только способствует врагу", – заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее. По их словам, нынешние споры не отвечают интересам ни Украины, ни Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!