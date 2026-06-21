Тарасу Тополе – 39: как выглядел лидер "АНТИТЕЛ" в молодости и почему сейчас закрыл сердце для серьезных отношений

21 июня певец и лидер группы "АНТИТЕЛА" Тарас Тополя отмечает свой 39-й день рождения. Артист достиг впечатляющих вершин в творческой карьере, а его хиты есть в плейлисте почти каждого украинца, что неудивительно, ведь посвящать себя музыке артист начал с раннего детства.

Видео дня

Уже в шесть лет он взялся за игру на скрипке, более того, был участником хора при мужской хоровой капелле имени Ревуцкого, которая выступала в Ватикане перед Папой Римским Иоанном Павлом II. Как выглядела звезда в молодости и как складывалась его жизнь – смотрите в материале OBOZ.UA.

Коллектив Тарас Тополя основал во время учебы в старших классах школы. На выпускном вечере они вместе с коллегами исполнили композицию "Антитела", название которой так им понравилось, что в итоге стало названием группы. Артисты не ограничились выступлениями на небольших сценах, поэтому решили принять участие в проекте "Шанс", где произвели настоящий фурор. После победы группа подписала первый контракт с продюсерским центром, но уже через два года перешла на "свободное плавание".

"АНТИТЕЛА" начали гастролировать по разным городам Украины и за ее пределами, а также выпускать треки, которые пользовались успехом у слушателей. Что интересно, в тот период внешний вид Тараса Тополи кардинально отличался от современного образа. Вместо длинных волос, которые певец собирает в пучок, у него была короткая стрижка, а также он сбривал бороду и усы.

Однако построение карьеры занимало далеко не все место в жизни Тараса Тополи, ведь он не отводил на второй план и сердечные дела. В 2009 году певец познакомился с коллегой по цеху Еленой Кучер (девичья фамилия Елены Тополи) на одном из мероприятий. Сначала между ними завязалось исключительно дружеское общение, но со временем оно переросло в настоящую любовь.

В 2013 году артисты впервые стали родителями сына Романа, и лишь через три месяца после этого связали себя узами брака. Тогда Тарас Тополя говорил: "Мы уже давно сказали друг другу "да". Небольшое шоу устроили для гостей. Наша свадьба — событие отчасти условное, для себя мы уже давно соединили сердца. Официальный брак мы заключили, чтобы ребенку в жизни было легче, чтобы в будущем с паспортами не было проблем, чтобы государство воспринимало нас как мужа и жену".

В ноябре 2015 года на свет появился второй сын знаменитостей Марк, а в августе 2020 года — дочь Мария. Тарас и Елена Тополи создали крепкую семью и часто публично говорили о искренних чувствах друг к другу, но все же навсегда сохранить "искру" не смогли. В конце 2025 года звезды объявили о разводе. Они подчеркнули, что такое решение было совместным и взвешенным, в частности, обязались не вдаваться в подробности разрыва.

Развод после 12 лет брака отразился на эмоциональном состоянии лидера "АНТИТЕЛ". Он откровенно признался, что сейчас закрыл сердце для серьезных отношений, ведь не чувствует в себе потенциала быть достойным партнером.

"Этот кластер сломан. Как мужчина и потенциальный партнер для кого-то в долгосрочных отношениях, он пока вышел из строя. А там посмотрим", – признался звезда.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Елена Тополя рассказала, поддерживает ли она контакт с бывшим мужем и как они распределили обязанности по воспитанию детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!