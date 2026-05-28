Леся Никитюк, которую подозревали в суррогатном материнстве, со сцены ответила, рожала ли самостоятельно

В июне прошлого года украинская телеведущая Леся Никитюк родила первенца, о чем не сразу сообщила поклонникам, поэтому начали распространяться слухи, якобы она воспользовалась услугами суррогатной матери. Длительный период звезда реагировала на подобные упреки в присущей для себя юмористической манере, но теперь окончательно опровергла подобные сплетни прямо со сцены.

Во время выступления на конференции Divas Do Business, организованной брендом Gepur, ведущая заявила: "Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей". Соответствующую информацию сообщили на странице компании в Threads.

Позже присутствующие на мероприятии женщины, которые задумываются о рождении детей, попросили у мам в декрете дать полезные советы, опираясь на собственный опыт. Никитюк не оставила эту просьбу без внимания и шутливо ответила: "От "Пьяной вишни" до песочницы – всего одни роды".

Напомним, что телезвезда стала мамой мальчика 15 июня, однако радостной новостью поделилась с поклонниками только 20 числа. Леся Никитюк показала серию фотографий, сделанных во время выписки из роддома, на которых можно было увидеть как ее встретил любимый мужчина, военный Дмитрий Бабчук, с красивым букетом цветов.

Многие пользователи сети искренне обрадовались, что семья ведущей стала больше на одного человека, тогда как другие сделали эту новость поводом для создания слухов. Подписчица Никитюк обратила внимание на манипулятивный ролик на платформе YouTube, где говорилось, что звезда якобы обманывает аудиторию и на самом деле не рожала сама, мол, имела слишком маленький животик.

Знаменитость не обошла вниманием такие упреки и иронично ответила: "Всем желаем таких обвинений. С уважением телеведущая, которая оплатила суррогатную мать". Позже она отреагировала на ложные обвинения красноречивым фото, где хорошо видно ее беременный живот.

Кстати, слухи о том, что Леся Никитюк воспользовалась услугами суррогатной матери распространяли и в ее родном Хмельницком: "Подруга нашей семьи услышала, как две девушки громко обсуждают, что я родила, но "видимо, не сама, потому что в 37 это – уже старая, наверное это была суррогатная мать". Это унизительно. Хочу, чтобы общество поняло: быть незамужней в 37 – это ок. Рожать в 37, в 40, в 45 – тоже ок. Замораживать яйцеклетки – ок. Хватит осуждать. Надо учиться такту".

