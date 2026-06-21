NYT: министр финансов США Бессент советовал Трампу не пускать «хитрого» Зеленского в Белый дом

Министр финансов США Скотт Бессент во время подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон советовал Дональду Трампу не допускать его в Белый дом. По данным журналистов, он использовал резкие и оскорбительные характеристики в адрес украинского лидера.

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Эти подробности стали известны из новой книги "Смена режима" о втором президентстве Трампа, написанной журналистами The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Суоном. Об этом пишет The Guardian.

По информации авторов, Скотт Бессент настаивал на том, чтобы Дональд Трамп не принимал Владимира Зеленского в Овальном кабинете до момента подписания соглашения. В книге утверждается, что он позволял себе резкие высказывания в адрес президента Украины, в частности называл его "хитрым" и использовал оскорбительные сравнения.

"С этим мелким уродцем я уже столкнулся… Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как мистер Бин под кайфом", – якобы говорил Бессент своим соратникам.

Встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 28 февраля 2025 года, несмотря на предостережения, все же состоялась, однако завершилась провалом. В ходе переговоров Трамп и вице-президент Джей Ди Венс раскритиковали украинского лидера, обвинив его в неблагодарности за поддержку США.

Согласно книге, напряжение ощущалось еще до начала переговоров, а часть команды Трампа опасалась открытого конфликта.

Авторы отмечают, что во время встречи Зеленский настаивал на предоставлении гарантий безопасности для Украины, что вызвало раздражение у американской стороны.

"Другие присутствующие видели, что Венс постепенно краснел", – пишут журналисты, добавляя, что настойчивость украинского президента воспринималась как дерзость.

Еще до визита в США Бессент посещал Киев, где пытался убедить Зеленского подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако переговоры завершились конфликтом.

"В течение 45 минут мужчины ругались друг с другом", – отмечается в книге.

По словам авторов, в какой-то момент Бессент эмоционально обратился к Зеленскому: "Что, черт возьми, ты хочешь делать?"

Дополнительную напряженность создавали и разногласия внутри американской администрации. У Бессента возникли споры с министром торговли Говардом Лютником по поводу формулировок соглашения.

В итоге Дональд Трамп привлек к проверке документа Ушу Венс, жену Венса, которая, по данным книги, назвала его "ужасным" и внесла правки.

После неудачной встречи Бессент публично раскритиковал действия Зеленского. В интервью он заявил, что украинский президент допустил "один из крупнейших дипломатических промахов", добавив: "Я был шокирован тем, как он вел себя в Овальном кабинете и как разговаривал с президентом и вице-президентом США".

В книге также упоминается, что Бессент якобы высказывался и о самом Трампе, сравнивая его с инвестором Джорджем Соросом.

"Они – одно и то же животное", – цитируют авторы его слова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планировал отдать российскому диктатору Владимиру Путину часть украинских территорий, в частности, даже те, которые не были оккупированы. Обе стороны были в шаге от заключения соглашения во время встречи на Аляске в августе 2025 года. Однако подписать документ не удалось из-за вмешательства европейских лидеров.

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