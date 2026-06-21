Впервые в истории! Сборная Кюрасао сотворила грандиозную сенсацию на ЧМ-2026. Видео

Сборная Кюрасао впервые в своей истории набрала очко на чемпионате мира, сыграв вничью с Эквадором со счетом 0:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Главным героем встречи стал 37-летний вратарь Элой Ром, установивший рекорд мировых первенств по количеству сейвов за 90 минут.

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Команда с острова, население которого составляет около 158 тысяч человек, сумела выстоять против одного из сильнейших представителей Южной Америки. Эквадор полностью контролировал ход матча, владел мячом 75% игрового времени, нанес 27 ударов по воротам, 15 из которых пришлись в створ, однако так и не смог пробить оборону соперника.

Решающую роль сыграл голкипер Кюрасао Элой Ром. Он совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Это лучший показатель в истории чемпионатов мира за основное время матча с момента ведения подобной статистики. Примечательно, что прежний рекордсмен, американец Тим Ховард, сделал 16 сейвов на ЧМ-2014, однако его достижение было установлено с учетом дополнительного времени.

Уже на третьей минуте Ром спас команду после выхода один на один Эннера Валенсии. Позже он неоднократно выручал партнеров после ударов в упор, включая опасную попытку Гонсало Платы, а также отразил несколько сложнейших мячей после стандартных положений. Десять из пятнадцати его сейвов были выполнены после ударов из пределов штрафной площади.

Ничья принесла Кюрасао сразу несколько исторических достижений. Сборная стала самой маленькой по численности населения страной в истории чемпионатов мира, которой удалось набрать очки на турнире. Кроме того, рекорд установил и главный тренер команды Дик Адвокат, который в возрасте 78 лет стал самым возрастным наставником в истории мундиалей, чья команда сумела набрать очки на мировом первенстве.

Дополнительный символизм событию придает история самого Адвоката. Нидерландский специалист покинул пост главного тренера Кюрасао в феврале из-за тяжелой болезни дочери, однако позже вернулся в команду и вывел ее на чемпионат мира, где она уже вошла в историю.

После двух туров группу E досрочно выиграла Германия, набравшая шесть очков. В борьбе за вторую путевку в плей-офф и места среди лучших третьих команд сохраняют шансы все участники квартета.

Турнирная таблица группы E после 2-го тура:

Германия – 6 очков (9:2) Кот-д'Ивуар – 3 очка (2:2) Эквадор – 1 очко (0:1) Кюрасао – 1 очко (1:7)

Кюрасао остается на последнем месте только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей после поражения от Германии в первом туре со счетом 1:7.

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