Леся Никитюк очаровала новым фото сына, которому исполнилось 10 месяцев: как выглядит маленький Оскар

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками новой фотографией сына Оскара по случаю важного дня – мальчику исполнилось 10 месяцев. На трогательном кадре знаменитость с первенцем попозировали близко к объективу камеры на ярком фоне, чтобы в фокусе были только их силуэты, и почти касались носами друг к другу.

Соответствующую фотографию ведущая обнародовала на личной странице в Instagram. Она оставила лаконичную подпись: "10 months. Наш кнопик" и добавила несколько смайликов, что изображают младенца и семью.

Праздничный пост Леси Никитюк за считанные часы собрал кучу комментариев. Пользователи сети поздравили маленького Оскара и его родителей с важным днем, в частности, не смогли не высказаться о трогательности кадра.

"Поздравляем. Какие же вы невероятные!".

"Фантастическое фото!".

"Какие милые. Пусть здоров будет".

"Так выглядит абсолютная любовь. Растите здоровые и счастливые".

"Какие классные. Пусть растет в любви и радости".

"Какое маленькое счастье".

Ранее кадрами с подросшим сыном поделился и возлюбленный Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук. Он показал несколько моментов, как проводит время с Оскаром, и немного засветил лицо мальчика.

Напомним, что телеведущая впервые стала мамой 15 июня 2025 года, однако радостной новостью поделилась с поклонниками лишь через несколько дней. Никитюк показала ряд кадров, сделанных возле роддома, на которых держала малыша на руках и не могла перестать на него смотреть.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Леся Никитюк постепенно начинает задумываться над организацией свадьбы со своим возлюбленным. Ведущая уже даже выбрала дизайнера, которая сошьет ей праздничное платье. Важную работу она доверила Эльвире Гасановой.

