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Леся Никитюк через год после родов блеснула фигурой в купальнике и показала, где отдыхает этим летом. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
4,9 т.
Леся Никитюк показала фигуру в купальнике через год после родов
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Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала потрясающую фигуру на новых снимках с отдыха. Знаменитость предстала перед камерой в черно-белом купальнике, демонстрируя спортивную форму, поэтому даже сложно сказать, что год назад она родила первенца.

На снимках хорошо видно, что у Никитюк рельефный пресс, подтянутые руки и подкачанная спина. Эффектными фото с летнего отпуска ведущая поделилась в Instagram-stories.

Леся Никитюк продемонстрировала впечатляющую фигуру в купальнике
У ведущей спортивное тело

Этим летом Леся Никитюк предпочла довольно активный отдых в Киеве. Вместо любимого многими загорания на пляже она решила покататься на вайксерфе, а также позаниматься на баланс-борде.

Никитюк выбрала активный отдых

Напомним, что телезвезда стала мамой 15 июня прошлого года, однако поклонникам радостную новость сообщила лишь через несколько дней. Леся Никитюк поделилась фотографиями со дня выписки из роддома и раскрыла, что родила мальчика.

Леся Никитюк стала мамой летом 2025 года

А вот имя малыша ведущая и ее любимый мужчина, военнослужащий Дмитрий Бабчук, долгое время держали в секрете. Интригу они раскрыли только в начале ноября, когда крестили сына. Пара выбрала для мальчика имя Оскар.

Пара раскрыла имя сына после крещения

Леся Никитюк даже во время беременности сумела сохранить хорошую форму, что послужило поводом для распространения слухов о том, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери. Долгое время знаменитость отвечала на подобные упреки в присущей ей юмористической манере, но в мае окончательно расставила все точки над "і" фразой: "Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что победительницу "Холостяка 13" Инну Белень затравили из-за внешности после родов. Блогера осудили из-за видео без макияжа и в домашней одежде, однако она резко отреагировала на хейт и объяснила, почему не собирается показывать "идеальное" материнство в соцсетях.

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