Леся Никитюк через год после родов блеснула фигурой в купальнике и показала, где отдыхает этим летом. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала потрясающую фигуру на новых снимках с отдыха. Знаменитость предстала перед камерой в черно-белом купальнике, демонстрируя спортивную форму, поэтому даже сложно сказать, что год назад она родила первенца.

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На снимках хорошо видно, что у Никитюк рельефный пресс, подтянутые руки и подкачанная спина. Эффектными фото с летнего отпуска ведущая поделилась в Instagram-stories.

Этим летом Леся Никитюк предпочла довольно активный отдых в Киеве. Вместо любимого многими загорания на пляже она решила покататься на вайксерфе, а также позаниматься на баланс-борде.

Напомним, что телезвезда стала мамой 15 июня прошлого года, однако поклонникам радостную новость сообщила лишь через несколько дней. Леся Никитюк поделилась фотографиями со дня выписки из роддома и раскрыла, что родила мальчика.

А вот имя малыша ведущая и ее любимый мужчина, военнослужащий Дмитрий Бабчук, долгое время держали в секрете. Интригу они раскрыли только в начале ноября, когда крестили сына. Пара выбрала для мальчика имя Оскар.

Леся Никитюк даже во время беременности сумела сохранить хорошую форму, что послужило поводом для распространения слухов о том, что она якобы воспользовалась услугами суррогатной матери. Долгое время знаменитость отвечала на подобные упреки в присущей ей юмористической манере, но в мае окончательно расставила все точки над "і" фразой: "Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей".

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