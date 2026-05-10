Победительницу 'Холостяка 13' затравили из-за внешности после родов: Белень резко ответила и рассказала о реакции мужа на хейт

Победительница шоу "Холостяк 13" Инна Белень ответила на критику своей внешности после рождения дочери. Блогера осудили из-за видео без макияжа и в домашней одежде, однако она резко отреагировала на хейт и объяснила, почему не собирается показывать "идеальное" материнство в соцсетях.

Сначала Белень опубликовала в InstaStories видео из кафе, где предстала без макияжа – в оверсайз-футболке. В ответ одна из подписчиц написала ей, что молодая мама "должна краситься и быть привлекательной для мужчины".

"Если вы родили, это не значит, что нужно не следить за собой. Молодая мама тоже должна краситься и быть привлекательной для мужчины. А не в широких футболках, и, как с постели встала, так и пошла", – возмутилась подписчица.

Инна Белень не смолчала и публично ответила на сообщение. "Как я могу без макияжа выходить на улицу?! Ай-яй-яй. Боже, девушки, что с самооценкой?" – написала блогер.

Также она рассказала, как на хейт отреагировал ее муж Иван: "Ваня орнул (рассмеялся. – Ред.) с этого сообщения".

После этого блогер получила много сообщений поддержки от других женщин, которые поделились собственным опытом материнства и послеродового периода. Впоследствии Инна опубликовала серию фото с дочкой Кирой и откровенно объяснила, почему сейчас для нее важны комфорт и восстановление, а не "идеальная картинка".

"Широкая футболка – потому что под ней бандаж, который держит органы после родов. Широкие штаны – потому что так комфортнее, когда есть швы и тело еще болит. Иногда почищенные зубы и расчесанные волосы –это уже маленькая победа в новом режиме жизни", – объяснила Белень.

Блогер подчеркнула, что женщин в послеродовой период нужно не осуждать, а поддерживать.

"Женщина, которая выносила ребенка, родила, не спит ночами, учится быть мамой – это уже невероятно красиво. Не "при параде", не с идеальной укладкой, не в выглаженном образе из Pinterest. А настоящая. Живая. Уставшая. Но такая сильная", – отметила она.

Она также объяснила, что сознательно не хочет создавать в соцсетях "вылизанную" картинку материнства. В завершение Белень призвала женщин быть добрее друг к другу.

Напомним, 28 апреля Инна Белень впервые стала мамой. У них с мужем Иваном родилась дочь Кира. В конце 2025 года пара объявила о помолвке и беременности, а в феврале 2026-го официально поженилась.

