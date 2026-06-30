Принц Уильям раскрыл миру неизвестную страницу из жизни покойной королевы Елизаветы II

Принц Уильям поделился личными воспоминаниями о своей бабушке, покойной королеве Елизавете II, и приоткрыл завесу над ее жизнью за пределами официальных обязанностей. Будущий британский король рассказал о тихих семейных моментах в Виндзорском замке, где его бабушка могла отдохнуть от королевских обязанностей, а также признался, что именно она привила ему любовь к чаепитию.

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Свои воспоминания принц Уэльский записал в цифровой архив в Виндзорском замке, который был одним из самых важных мест для Елизаветы II, сообщает Daily Mail. По словам принца Уильяма, именно там королева чувствовала себя наиболее комфортно – среди семьи, любимых собак и лошадей.

"Хотя мне выпала честь знать покойную королеву лучше, чем большинству, некоторые из моих самых приятных воспоминаний о бабушке связаны именно с Виндзором. Я помню много тихих послеобеденных часов, когда мы пили чай с ней и моим дедушкой, беседовали и делились историями", – вспомнил принц.

Уильям отметил, что именно в Виндзоре Елизавета II чувствовала себя по-настоящему счастливой. Там она могла быть не главой государства, а просто бабушкой.

Особенно будущему королю запомнилось, как даже в почтенном возрасте королева продолжала кататься верхом в Большом Виндзорском парке.

"Наблюдать за тем, как она ездит верхом даже в преклонном возрасте, означало увидеть ту сторону бабушки, которую мир не часто видел – вне служебных обязанностей, расслабленную и абсолютно счастливую в своем доме. Эти моменты я всегда буду помнить", – поделился он.

Также принц Уильям с улыбкой признался, что именно Елизавета II привила ему любовь к традиционному британскому чаепитию.

"Она привила мне любовь к чаепитию, о которой я даже не подозревал, что она мне нужна", – рассказал он.

Известно, что сама королева неизменно придерживалась этой традиции. Ежедневно около 17:00 она устраивала послеобеденный чай, во время которого подавали два вида сэндвичей, булочки, небольшие пирожные и чай Earl Grey.

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