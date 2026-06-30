"Предсказуемость все больше снижается": Эрдоган призвал союзников по НАТО активизировать мирные усилия по войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал союзников по НАТО активизировать усилия по достижению справедливого и прочного мира между Украиной и Россией. Он также заявил, что евроатлантическая безопасность переживает исторический перелом, а мир становится все менее предсказуемым. Поэтому Турция работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий.

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Об этом Эрдоган сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Его слова цитирует Директорат по коммуникациям Администрации президента Турции.

О чём говорили Эрдоган и Мерц

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние турецко-немецкие отношения, а также ключевые региональные и международные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара стремится и в дальнейшем развивать сотрудничество с Берлином, а для этого важно продолжать взаимные шаги по углублению партнерства.

"Мир вступил в период неопределенности"

Говоря о ситуации с безопасностью, турецкий лидер заявил, что евроатлантическое пространство переживает исторический этап перемен.

По словам Эрдогана, войны, региональные кризисы, терроризм и нелегальная миграция, особенно на восточных и юго-восточных границах НАТО, требуют пересмотра подходов к безопасности.

"Вместо стабильности растет напряженность, вместо порядка — хаос, а предсказуемость все больше снижается. Мы находимся в самом центре периода неопределенности, когда никто не может предсказать, с чем столкнется на следующее утро", – заявил президент Турции.

Призыв к НАТО активизировать мирные усилия в связи с войной в Украине

Президент Турции выразил ожидания в отношении предстоящего саммита лидеров НАТО, который состоится в Анкаре. По его словам, союзники должны продемонстрировать сильную политическую волю для укрепления европейской обороны в рамках Альянса и сохранения трансатлантической связи.

Отдельно Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает работать над тем, чтобы война между Россией и Украиной завершилась прочным миром. По его словам, Анкара поддерживает возобновление переговоров и пытается способствовать оживлению дипломатического процесса.

Отметим, что заявление Эрдогана прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий по поиску путей завершения российско-украинской войны и подготовки к предстоящим встречам союзников по НАТО. Турция по-прежнему позиционирует себя как одно из государств, готовых содействовать возобновлению переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA:

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