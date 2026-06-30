Смог и дым в Киеве из-за пожаров в Чернобыльской зоне: стало известно, когда улучшится ситуация с качеством воздуха

Киев из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения покрылся смогом, и уже несколько дней подряд чувствуется запах дыма. Однако, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни можно ожидать изменения ситуации и улучшения качества воздуха.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Радиационный фон не превышает контрольных уровней.

Что известно

"Качество воздуха в Киевской области. По информации специалистов УкрГМИ, согласно данным спутникового мониторинга, в течение 27–29 июня шлейфы дыма распространялись к югу от очагов пожаров, что привело к ухудшению качества воздуха в Киевской области", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, по прогнозу 30 июня в Киевской области ожидается северный ветер 5–10 м/с. При таком направлении ветра продукты горения могут и в дальнейшем периодически распространяться в сторону Киева и отдельных районов области.

В то же время в Укргидрометцентре подчеркнули, что радиационный фон остается в пределах нормы. По информации ЦГО, согласно данным наблюдательных постов, радиационная обстановка в Киеве и Киевской области соответствует естественным показателям. Также в пробах атмосферных аэрозолей, отобранных в Киеве в течение 26–29 июня, превышений допустимых концентраций радионуклидов не выявлено.

По предварительным прогнозам синоптиков, 1 июля скорость ветра ожидается меньшей, а его направление будет постепенно меняться, что должно способствовать снижению вероятности переноса продуктов горения в сторону Киева.

Как добавили в пресс-службе КГГА, по состоянию на 12:00 во вторник, 30 июня, фиксируется повышение концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли). Повышенный уровень озона обусловлен аномально жаркой погодой, способствующей его образованию в приземном слое атмосферы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация лесных пожаров, возникших в результате падения вражеских БПЛА. Именно из-за этого Киев накрыл смог и ощущается запах дыма.

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