'Лаша Тумбай'. Звездная переводчица Нацотбора-2024 объяснила, как сказать на жестовом языке 'Россия, до свидания!'

Звезда Нацотбора-2024, переводчица на жестовой язык Екатерина Заботкина, адаптировавшая конкурсные песни во время эфира, рассказала, как перевести выражение "Россия, до свидания". Она поделилась переводом культовой песни Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", раскрыв некоторые секреты процесса.

Об этом стало известно из интервью Заботкиной для BBC News Ukraine. Переводчица также рассказала о встрече с Андреем Данилко за кулисами.

"Знаете, я осуществила свою детскую мечту. Я познакомилась с Андреем Данилко", – сказала Заботкина. Он попросил ее перевести на жестовой язык "Лаша Тумбай", "спасибо" и "добрый день". По ее словам, артист с любопытством смотрел и был искренне удивлен.

Что касается перевода песни Сердючки, с которой звезда выступала в финале Евровидения-2007, Екатерина Заботкина отметила: здесь "идет в ход творчество". Переводчица показывала отрывки знакомых слов, ведь у "Dancing Lasha Tumbai" много выражений, которые нельзя так просто изобразить. Для того чтобы перевести выражение "Lasha Tumbai", она использовала танцевальные движения из номера.

С началом полномасштабного вторжения Данилко официально заявил, что вместо "Lasha Tumbai" теперь будет петься "Russia, goodbye".

Напомним, Екатерина Заботкина стала звездой Нацотбора на Евровидение-2024 после своего эмоционального перевода песен на жестовой язык. Однако среди еврофанов нашлись те, кто подверг критике переводчицу, ведь ее адаптация композиций была крайне не точной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Екатерина Заботкина прокомментировала скандал на Нацотборе-2024, отметив, что она не переводчица, а работает только с песнями.

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