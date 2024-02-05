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"Это красивая картинка. При чем здесь глухие люди?" Профессиональная переводчица жестового языка оценила танцы Екатерины Заботкиной на Нацотборе

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
645
'Это красивая картинка. При чем здесь глухие люди?' Профессиональная переводчица жестового языка оценила танцы Екатерины Заботкиной на Нацотборе

Переводчицу жестового языка Екатерину Заботкину, ставшую звездой Нацотбора на Евровидение-2024 благодаря харизме, обвиняют в неинформативном переводе. Из-за того, что женщина является самоучкой, как для слабослышащих, так и для профессиональных переводчиков, многие жесты не были понятно и целесообразно представлены в композиции песен. Поэтому "эмоциональные танцы" порадовали лишь ту группу зрителей, которая смогла услышать выступления участников.

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Профессиональная переводчица жестового языка Марина Лиферова в комментарии OBOZ.UA объяснила, что, вероятно, причиной плохого перевода Заботкиной стало отсутствие подготовки к шоу. Для людей, которые пользуются жестами в общении, работа Екатерины была бесполезной, а для тех, кто может слышать – это хорошая картинка, которая на самом деле ничего не решает.

"Просто в кадре красивая, живая девушка, для глухих это что, для кого оно? Если мы говорим о жестовом языке и о глухих зрителях, то нужно было сообщить, что будут переводить песни, обратите на это внимание. Да, для людей, которые слышат, это еще одна картинка, когда кто-то танцует, но решает не картинка", – объяснила Лиферова.

"Это красивая картинка. При чем здесь глухие люди?" Профессиональная переводчица жестового языка оценила танцы Екатерины Заботкиной на Нацотборе

По мнению переводчицы, для Нацотбора команда должна была более тщательно относиться к выбору работницы, тем более когда это нововведение. Следует отметить, что в этом году перевод шоу на жестовой язык состоялся впервые. Для Марины Лиферовой было странным, почему коллектив Нацотбора не обратился в Украинское общество глухих (УТОГ) или в "Суспільне", ведь телерадиокомпания также имеет своих переводчиков жестового языка.

"Почему не обратились в Украинское общество глухих или на "Суспільне"? На "Суспільному" работают переводчики жестового языка, но привлечена была девушка-самоучка. Это не жестовая речь, это просто эмоциональная пляска с некоторыми словами жестового языка и все", – поставила она риторический вопрос.

Среди других организаций, в которые можно было обратиться за помощью, Лиферова назвала Всеукраинскую ассоциацию переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью, УТОГ и учебные заведения, которые обучают переводчиков.

По ее мнению, ничего плохого в том, что Екатерина Заботкина создала свое маленькое шоу, не было, но ее приглашение на Нацотбор не имело смысла из-за отсутствия информативности для тех, кто не может слышать. Единственной ролью, которую она исполнила, было создать хорошую картинку, что у переводчицы получилось чудесно. Чтобы работу Заботкиной можно было назвать профессиональной, ей не хватало подготовки к шоу, которой, по мнению Лиферовой, не было.

"Это красивая картинка. При чем здесь глухие люди?" Профессиональная переводчица жестового языка оценила танцы Екатерины Заботкиной на Нацотборе

"Мне много пишут – там же были непонятные слова, которые она бы не перевела во время прямого эфира. Тогда почему она не готовилась? Мы и актеры всегда готовимся. Был проект "Територія Різдва" с певицей Анжеликой Рудницкой. Там участвовала глухая актриса, которая переводила "Щедрик" и другие песни и я переводила", – рассказала Марина Лиферова.

Как сообщал OBOZ.UA, во время просмотра Нацотбора на Евровидение-2024 зрители восхищались переводчицей на жестовой язык Екатериной Заботкиной из-за энергичности и харизмы. Уже впоследствии стало ясно, что люди с недостатками слуха ее не могли понять из-за некачественной и непрофессиональной адаптации.

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