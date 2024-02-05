'Это красивая картинка. При чем здесь глухие люди?' Профессиональная переводчица жестового языка оценила танцы Екатерины Заботкиной на Нацотборе

Переводчицу жестового языка Екатерину Заботкину, ставшую звездой Нацотбора на Евровидение-2024 благодаря харизме, обвиняют в неинформативном переводе. Из-за того, что женщина является самоучкой, как для слабослышащих, так и для профессиональных переводчиков, многие жесты не были понятно и целесообразно представлены в композиции песен. Поэтому "эмоциональные танцы" порадовали лишь ту группу зрителей, которая смогла услышать выступления участников.

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Профессиональная переводчица жестового языка Марина Лиферова в комментарии OBOZ.UA объяснила, что, вероятно, причиной плохого перевода Заботкиной стало отсутствие подготовки к шоу. Для людей, которые пользуются жестами в общении, работа Екатерины была бесполезной, а для тех, кто может слышать – это хорошая картинка, которая на самом деле ничего не решает.

"Просто в кадре красивая, живая девушка, для глухих это что, для кого оно? Если мы говорим о жестовом языке и о глухих зрителях, то нужно было сообщить, что будут переводить песни, обратите на это внимание. Да, для людей, которые слышат, это еще одна картинка, когда кто-то танцует, но решает не картинка", – объяснила Лиферова.

По мнению переводчицы, для Нацотбора команда должна была более тщательно относиться к выбору работницы, тем более когда это нововведение. Следует отметить, что в этом году перевод шоу на жестовой язык состоялся впервые. Для Марины Лиферовой было странным, почему коллектив Нацотбора не обратился в Украинское общество глухих (УТОГ) или в "Суспільне", ведь телерадиокомпания также имеет своих переводчиков жестового языка.

"Почему не обратились в Украинское общество глухих или на "Суспільне"? На "Суспільному" работают переводчики жестового языка, но привлечена была девушка-самоучка. Это не жестовая речь, это просто эмоциональная пляска с некоторыми словами жестового языка и все", – поставила она риторический вопрос.

Среди других организаций, в которые можно было обратиться за помощью, Лиферова назвала Всеукраинскую ассоциацию переводчиков жестового языка и людей с инвалидностью, УТОГ и учебные заведения, которые обучают переводчиков.

По ее мнению, ничего плохого в том, что Екатерина Заботкина создала свое маленькое шоу, не было, но ее приглашение на Нацотбор не имело смысла из-за отсутствия информативности для тех, кто не может слышать. Единственной ролью, которую она исполнила, было создать хорошую картинку, что у переводчицы получилось чудесно. Чтобы работу Заботкиной можно было назвать профессиональной, ей не хватало подготовки к шоу, которой, по мнению Лиферовой, не было.

"Мне много пишут – там же были непонятные слова, которые она бы не перевела во время прямого эфира. Тогда почему она не готовилась? Мы и актеры всегда готовимся. Был проект "Територія Різдва" с певицей Анжеликой Рудницкой. Там участвовала глухая актриса, которая переводила "Щедрик" и другие песни и я переводила", – рассказала Марина Лиферова.

Как сообщал OBOZ.UA, во время просмотра Нацотбора на Евровидение-2024 зрители восхищались переводчицей на жестовой язык Екатериной Заботкиной из-за энергичности и харизмы. Уже впоследствии стало ясно, что люди с недостатками слуха ее не могли понять из-за некачественной и непрофессиональной адаптации.

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