'Квартал 95' впервые отреагировал на скандал с Миндичем, который остается совладельцем Студии

Студия "Квартал 95" впервые публично прокомментировала скандал, связанный с совладельцем компании, бизнесменом Тимуром Миндичем, к которому 10 ноября пришли с обысками детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе.

В заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook, Студия отстранилась от событий, подчеркнув, что скандал "не имеет отношения к работе Студии, ее контенту или команде".

"Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента. В разное время рядом с нами были разные люди – актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям", – заявили представители Студии.

Студия заверила, что продолжает работать в Украине, создавать проекты и поддерживать Силы обороны. Примечательно, что возможность комментировать пост была запрещена, что может свидетельствовать о желании избежать негативной реакции публики.

Масштабная "Операция Мидас" и бегство бизнесмена

Комментарий "Квартала 95" появился на фоне громкой "Операции Мидас", которую НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят для разоблачения высокоуровневой преступной организации. По информации правоохранителей, схема охватывала ряд объектов энергетического сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Ситуация обострилась после того, как нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что Тимур Миндич (фигурирует в деле как "Карлсон"), который является бизнес-партнером Сергея Шефира (первого помощника Президента Зеленского), покинул территорию Украины за несколько часов до обысков.

Обыски также проводились у министра юстиции Германа Галущенко. Утром 12 ноября его отстранили от исполнения государственных обязанностей. Отметим, что он с 29 апреля 2021 до 17 июля 2025 занимал должность министра энергетики Украины.

Детали расследования

Расследование, которое длилось 15 месяцев и включало анализ 1000 часов аудиозаписей, выявило, что коррупционеры, работавшие по схеме "Шлагбаум", требовали откаты в размере 10-15% от суммы контрактов "Энергоатома".

Наиболее скандальные эпизоды, обнародованные НАБУ, включают:

Использование войны для обогащения. На записях фигуранты прямо заявляли о нежелании строить защитные сооружения для энергетических объектов, называя это "пустой тратой" денег, пока украинская энергетика находится под массированными обстрелами.

На записях фигуранты прямо заявляли о нежелании строить защитные сооружения для энергетических объектов, называя это "пустой тратой" денег, пока украинская энергетика находится под массированными обстрелами. Угроза мобилизации. Один из фигурантов, "Рокет" (вероятно, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк), угрожал "неугодным" контрагентам, что "всех ваших сотрудников заберут в армию", если они не примут условия схемы.

Финансирование жилых застроек . В разговорах "Карлсон" (Миндич) обсуждает необходимость предоставить крупные суммы наличных, которые, как утверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, шли на финансирование строительства коттеджного городка "Династия".

. В разговорах "Карлсон" (Миндич) обсуждает необходимость предоставить крупные суммы наличных, которые, как утверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, шли на финансирование строительства коттеджного городка "Династия". След Москвы. В офисе одного из организаторов схемы нашли блокнот Службы безопасности президента России. Кроме того, на обнародованных записях зафиксировано, что значительная часть финансовых операций проводилась за пределами Украины, в частности, упоминалось, что деньги "будут в Москве через две недели".

В связи с возможной утечкой информации досудебного расследования, руководитель САП Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования. Члены комиссии должны выяснить обстоятельства распространения информации, которая касается нескольких уголовных производств.

Основанием для этого стал рапорт одного из прокуроров, который осуществляет процессуальное руководство по делу о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе и других уголовных делах.

Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП.

