Кабмин признал, что набсовет "Энергоатома" не замешан в скандале с топ-коррупцией: членов все равно заменят

На фоне разоблачения масштабной коррупционной организации в сфере энергетики, связанной с НАЭК "Энергоатом" Министерство экономики в сотрудничестве с партнерами G7 представит правительству новый состав наблюдательного совета компании в течение недели, т.е. до 19 ноября. При этом министерство считает, что действующий состав наблюдательного совета не имеет отношения к действиям, ставшим предметом внимания правоохранителей.

Об этом Минэкономики сообщило 12 ноября. Отмечается, то такое поручение ведомство получило от премьер-министра Юлии Свириденко. Возможные кандидаты уже внесены в списки.

"Министерство экономики... в течение недели подаст на утверждение Правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом". Начата работа со списками возможных кандидатов. Советник, который помогает министерству, уже избран... Понимая непричастность наблюдательного совета к любым действиям, которые стали предметом внимания правоохранительных органов, министерство рассчитывает на их дальнейшую профессиональную поддержку в переходный период – в частности, в передаче материалов, документации и аналитических наработок, необходимых для быстрого запуска работы нового состава совета", – говорится в сообщении.

В Кабмине уверяют, что смена набсовета направлена на "усиление антикризисного управления". Также упоминается необходимость наладить "быстрое взаимодействие" компании с антикоррупционными и аудиторскими органами.

Параллельно с корпоративным обновлением и в связи с обнародованными НАБУ фактами, Кабинет министров поручил провести полную проверку:

Исполнителем будет Государственная аудиторская служба , которая уже начала всесторонний аудит "Энергоатома".

Материалы аудита будут переданы правоохранительным органам и антикоррупционным структурам после его завершения.

О сроках проведения аудита пока не сообщается.

Что произошло ранее

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас" о коррупции в энергетике и, в частности, в "Энергоатоме" , в ходе которой провели обыски у совладельца студии "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, а также у министра юстиции ГерманаГалущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10-15% от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через "офис" в Киеве.

11 ноября правительство Украины досрочно прекратило полномочия всего Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

12 ноября Кабмин также отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября стало известно, что семеро фигурантов схемы получили уведомления о подозрениях. Также объявлено о подозрении и Алексею Чернышеву, который уже имеет подозрения от НАБУ в рамках других расследований. По данным следствия, экс-чиновник был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.

ВАКС уже определил меру пресечения бывшему советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, который в общении с другими участниками группы фигурировал под псевдонимом "Рокет". Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 136 млн 620 тыс. грн.

12 ноября суд определяет меру пресечения еще одному из ключевых фигурантов схемы – Дмитрию Басову, который работал в "Энергоатоме" и на "пленках" НАБУ скрывается под псевдо "Тенор". Сам же Миндич, по данным СМИ и ряда нардепов, выехал за границу незадолго до обысков.

