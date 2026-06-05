В Украину из российской неволи вернулись 185 защитников и гражданский: Зеленский раскрыл детали обмена. Фото и видео

Украина и Россия в пятницу, 5 июня провели очередной обмен пленными. На этот раз удалось вернуть из неволи 185 военнослужащих и гражданского.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры", – сказал глава государства, и добавил, что среди освобожденных есть те, кто находился в плену еще с 2022 года.

В Координационном штабе, в свою очередь, добавляют, что это уже 75 обмен пленными, в результате которого, кроме армейцев и силовиков удалось также вернуть моряков и десантников. Среди освобожденных есть участник операции высадки на "Азовсталь".

Самому младшему уволенному 26 лет, самому старшему исполнилось 62 года. Среди освобожденных, как добавляется, двое офицеров.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена и возвращении домой украинцев. Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", – подчеркивают в Координационном штабе.

А в пресс-службе ГПСУ показали трогательное видео, как освобожденные из плена армейцы впервые за долгое время спели Гимн Украины.

Напомним, ранее замглавы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов выразил надежду, что следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000" состоится скоро. Также идет работа над реализацией других форматов обменов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинский военный из подразделения "Азов" Назарий Красовский рассказал о пережитых пытках и длительном пребывании в российском плену. Боец поделился деталями своего опыта в интервью, где описал как физические пытки, так и психологическое давление.

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