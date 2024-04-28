Культовые супермодели 90-х очаровали общим фото: как выглядят сейчас Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд

Всемирно известные модели, которые в 90-х годах были иконами стиля и гламура – Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста – очаровали поклонников новым общим фото с показа киноленты "Супермодели" об их жизни и карьере. Впервые звезды собрались вместе для обложки глянца Vogue в 1990 году.

Следующая их публичная встреча состоялась только в 2023 году в Лондоне специально для показа мод Vogue World. Тогда среди моделей уже отсутствовала одна из легендарной пятерки – Татьяна Патиц, умершая 11 января того же года в возрасте 56 лет. Для нового события – показа односерийного сериала "Супермодели" – звезды выбрали классические и изысканные образы, которые на своей странице в Instagram продемонстрировала Синди Кроуфорд.

На фото Линда Евангелиста позирует в атласном костюме шоколадного цвета с горловиной и в босоножках, которые частично прячутся за одеждой. Кристи Терлингтон выбрала для тебя классический стиль – темно-синий смокинг в полоску и почти прозрачный черный свитер. Сама же Синди Кроуфорд была в темно-синем атласном комбинезоне с обнаженным плечом, а Наоми Кэмпбелл предстала в полупрозрачном монохромном платье.

"Вновь воссоединились с этими красотками, чтобы поговорить о нашей документальной серии "Супермодели" в минувшие выходные", – подписала фотография Кроуфорд.

Свои комментарии под фотографией, кроме поклонников, оставили и известные мировые звезды. Жена самого богатого человека мира Лорен Санчес назвала моделей "иконами", а Кристи Тарлингтон написала: "Такая веселая встреча! Всегда люблю быть вместе с командой". Другие известные личности просто оставили эмодзи из огоньков и сердечек.

Ранее OBOZ.UA писал, что специально для юбилея с даты основания греческой версии Vogue Наоми Кэмпбелл появилась на двух обложках глянца. Однако ее образы были несколько провокационными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!