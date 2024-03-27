53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для Vogue в откровенных образах. Фото

Всемирно известная британская супермодель и актриса афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл оказалась на обложках греческой версии журнала Vogue в откровенных монохромных образах с полупрозрачными деталями. Фотосессию 53-летней женщины приурочили к юбилею глянца.

Фотографии Наоми Кэмпбелл, сделанные легендарным Ником Найтом, появились сразу на двух обложках Vogue Greece. Об этом журнал сообщил в своем Instagram.

На одном из фото модель позирует в полупрозрачном монохромном платье с объемными белыми воланами, которые напоминают дуги, и с пышным фатиновым подолом. К образу Кэмпбелл добавила черные замшевые каблуки с острым носиком, а лицо прикрывала огромная объемная черная шляпа. В частности, сама фотография должна была создать впечатление присутствия во время фотосессии – в кадр попал фотоаппарат и сам фотограф, снимавший отражение британки в зеркале.

На другой черно-белой фотографии модель позирует в бархатном боди с длинным шлейфом. Ее ноги остались обнаженными, но затемненными благодаря колготкам. Акцентным моментом образа стали объемные лямки с белой подкладкой.

"Vogue Greece празднует 5-ю годовщину коллекционным бэкстейджным выпуском с Наоми Кэмпбелл, культовой супермоделью, которую сфотографировал для двух обложек легендарный Ник Найт", – подписал опубликованные фото журнал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что для мартовского выпуска ELLE модель Кэмпбелл выбрала жакет украинского бренда LITKOVSKA. Самым впечатляющим элементом одежды стал рукав, украшенный огромной копной сена.

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