Кто вылетел из 'МастерШеф 16' в пятнадцатом выпуске после встречи с родными и сессии психотерапевта. Фото

В субботу, 6 декабря, вышел 15 выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16", в котором участники не только соревновались на кухне, но и прошли через эмоциональные испытания. В проект пригласили психотерапевта и участника 14 сезона Владислава Захарова, а также организовали встречи аматоров с родными – момент, который существенно повлиял на ход конкурса.

Видео дня

После завершения очередной битвы черных фартуков шоу покинул Гарик Носач. OBOZ.UA следил за событиями выпуска.

На этой неделе черные фартуки получили четверо кулинаров: Галина, Ева, Евгений и Гарик. Именно они по результатам предыдущих двух конкурсов оказались в зоне риска и должны были доказать, что готовы продолжать борьбу.

В битве черных 15-го выпуска участники впервые получили задание, связанное не только с едой, но и со способностью справиться со стрессом. Судьи отметили, что эмоциональная неустойчивость не раз мешала любителям выполнять задания, поэтому пригласили психотерапевта Владислава Захарова, чтобы тот помог им справиться с волнением и сосредоточиться на процессе.

Задание оказалось таким: участники имели 1,5 часа на приготовление десерта или основного блюда, однако все это время их пульс должен был бы не превышать собственную норму более чем на 20 ударов в минуту. Иначе судьи их отправляют к психотерапевту в другую комнату, чтобы успокоиться.

Постоянными "гостями" Захарова оказались Галина и Гарик. Лишь один раз в комнате с психотерапевтом оказался Евгений. А вот Ева смогла готовить все 1,5 часа, ведь вовремя успокаивалась.

Галина приготовила лосось с чечевицей, Ева – капкейки с соусом и карамелизированным бананом, Евгений – гомбовцы, Гарик – соленые сырники с соленым сыром и авокадо.

К каждому из участников были замечания, однако именно у Гарика были вопросы к выбранному блюду (сделал завтрак – невыполненное главное условие), недожаренные сырники, отсутствие баланса во вкусах.

Ранее OBOZ.UA писал, кто вылетел из "МастерШеф 16" в прошлом, четырнадцатом, выпуске. На той неделе черные фартуки получили пятеро участников, но лишь одна девушка не смогла от него избавиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!