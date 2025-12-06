Кто вылетел из "МастерШеф 16" в пятнадцатом выпуске после встречи с родными и сессии психотерапевта. Фото
В субботу, 6 декабря, вышел 15 выпуск кулинарного шоу "МастерШеф 16", в котором участники не только соревновались на кухне, но и прошли через эмоциональные испытания. В проект пригласили психотерапевта и участника 14 сезона Владислава Захарова, а также организовали встречи аматоров с родными – момент, который существенно повлиял на ход конкурса.
После завершения очередной битвы черных фартуков шоу покинул Гарик Носач. OBOZ.UA следил за событиями выпуска.
На этой неделе черные фартуки получили четверо кулинаров: Галина, Ева, Евгений и Гарик. Именно они по результатам предыдущих двух конкурсов оказались в зоне риска и должны были доказать, что готовы продолжать борьбу.
В битве черных 15-го выпуска участники впервые получили задание, связанное не только с едой, но и со способностью справиться со стрессом. Судьи отметили, что эмоциональная неустойчивость не раз мешала любителям выполнять задания, поэтому пригласили психотерапевта Владислава Захарова, чтобы тот помог им справиться с волнением и сосредоточиться на процессе.
Задание оказалось таким: участники имели 1,5 часа на приготовление десерта или основного блюда, однако все это время их пульс должен был бы не превышать собственную норму более чем на 20 ударов в минуту. Иначе судьи их отправляют к психотерапевту в другую комнату, чтобы успокоиться.
Постоянными "гостями" Захарова оказались Галина и Гарик. Лишь один раз в комнате с психотерапевтом оказался Евгений. А вот Ева смогла готовить все 1,5 часа, ведь вовремя успокаивалась.
Галина приготовила лосось с чечевицей, Ева – капкейки с соусом и карамелизированным бананом, Евгений – гомбовцы, Гарик – соленые сырники с соленым сыром и авокадо.
К каждому из участников были замечания, однако именно у Гарика были вопросы к выбранному блюду (сделал завтрак – невыполненное главное условие), недожаренные сырники, отсутствие баланса во вкусах.
