Кто отдал 12 баллов Украине в финале Евровидения 2026: только одна страна

В субботу, 16 мая, в Вене (Австрия) состоялся финал гранд-финал Евровидения 2026. Представительница Украины Leléka (Виктория Лелека), среди прочего, получила наивысшую оценку. В целом наша страна получила 54 балла и заняла 15 место по версии национального жюри.

OBOZ.UA следил за ходом конкурса, поэтому рассказывает, какие страны отдали высокие баллы Украине. Интересно, что Лелека получила 12-ку самая первая, что существенно подняло ее боевой дух.

Единственная страна, которая оценила выступление представительницы Украины на 12 баллов – это Швейцария. И хоть музыкальные профессионалы многих стран не оценили вокал Лелеки, были и участники, которые присудили нам высокую оценку

В этом году произошло нововведение. Национальное жюри должно состоять из 7 экспертов, двум из которых должно быть от 18 до 25 лет.

10 баллов Украине присудили судьи Азербайджана.

Еще шесть мы получили от Франции.

Семь баллов досталось Лелеке от Италии, Латвии и Великобритании.

