Кто должен представлять Украину на Евровидении-2024: букмекеры и опрошенные украинцы единогласны. Видео

Уже 3 февраля 11 финалистов Национального отбора на Евровидение-2024 будут бороться за право представлять Украину на международной музыкальной арене в Мальме, Швеция. Букмекеры делают свои прогнозы по поводу потенциального победителя, а для украинцев устроили "репетицию" голосования, благодаря которой можно узнать фаворитов среди зрителей.

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Так случилось, что мнения букмекеров и потенциальных избирателей в этом году совпали. Первое место с большим отрывом отдают дуэту Jerry Heil и alyona alyona с их песней Teresa & Maria, которая уже наделала немало шума в сети. Соответствующие рейтинги можно увидеть на сайте Eurovision World.

Итак, букмекеры ставят на победу Jerry Heil и alyona alyona целых 65%, что выводит их в бесспорные лидеры. Сразу напомним, после выхода трека Teresa & Maria мнения украинцев разделились. Все из-за неоднозначной личности святой Матери Терезы, которая является одним из ведущих образов песни. Стерва, садистка, лицемерка – такими словами описали ее в комментариях под треком. Почему упоминание о Матери Терезе вызвало такую бурную реакцию в сети – читайте в нашем материале. Впрочем, композиция сейчас держится на лидирующих позициях в чартах украинского YouTube, а также ее чаще всего слушают европейцы, оставляя одобрительные реакции.

На втором месте – MELOVIN, уже представлявший Украину на Евровидении в 2018-м. В этом году он планирует покорять конкурс треком DREAMER, а букмекеры в это время ставят на его победу в Нацотборе 9%.

Третья в рейтинге аналитиков ANKA и ее композиция "Палала". Ее коэффициент – 6%. Следом за ней с таким же процентом группа YGODY с песней Tsunamia. А закрывает пятерку лидеров YAKTAK с треком Lalala, на победу которого букмекеры ставят 5%.

Тем временем зрители тоже сформировали и продолжают формировать свой рейтинг фаворитов. На момент написания новости на сайте Eurovision World проголосовали за своего фаворита 10 954 человека. Из них 6 371 – за Jerry Heil и alyona alyona. 1802 человека хотят, чтобы победил MELOVIN, поэтому он в этом списке второй. Далее YGODY – у них 707 голосов, а вот ANKA в списке зрителей опустилась на четвертую строчку с 655 голосами. В топ-5 ворвался дуэт NAHABA с их треком GLASSS. За них проголосовал 421 человек.

В финале Нацотбора на Евровидение-2024 сойдутся такие вокалисты и их песни в следующем порядке:

1. ЯКТАК – Lalala

2. INGRET – Keeper

3. NAZVA – Slavic English

4. ANKA – "Палала"

5. DREVO – Endless chain

6. alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

7. MELOVIN – DREAMER

8. SKYLERR – Time is running out

9. Ziferblat – Place I Call Home

10. YGODY – Tsunamia

11. NAHABA – GLASSS

Добавим, что Украина также держится первой в общем рейтинге букмекеров среди всех стран. В лидерах мы оказались после оглашения всех композиций финалистов Нацотбора. По состоянию на 25 января аналитики ставят на победу Украины в Евровидении-2024 10%. На втором месте с коэффициентом 8% – Великобритания, а закрывает тройку лидеров Италия, у нее 6% от букмекеров.

Ранее OBOZ.UA писал, где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2024. Победителя определит голосование: баллы поделят жюри и зрители. Как отдать свой голос за фаворита – узнайте по ссылке.

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