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Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2024: пошаговая инструкция

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
1 минута
69
Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2024: пошаговая инструкция

В ходе финала Национального отбора на Евровидение-2024 украинцы смогут проголосовать за фаворита, который, по их мнению, станет достойным представителем Украины на песенном конкурсе в Мальме, Швеция. Голосование пройдет непосредственно во время прямого эфира. Его начало анонсируют ведущие конкурса.

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Половина результата будет зависеть от оценок звездного жюри, а остальные 50% будут составлять голоса зрителей. Для того чтобы принять участие в голосовании, следует придерживаться простых шагов.

Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2024: пошаговая инструкция

Стоит отметить, что отдать свой голос смогут только граждане Украины старше 14 лет. После того, как финалисты представят свои конкурсные песни на сцене Нацотбора, ведущие шоу объявят о старте голосования.

Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2024: пошаговая инструкция

Для начала необходимо установить и зайти в приложение "Дія", выбрать "Сервіси". Там вы найдете "Опитування", где и будет проходить голосование. Среди 11 финалистов можно будет выбрать только одного.

Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2024: пошаговая инструкция

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2024 и в котором часу состоится трансляция.

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