Как проголосовать за участника Нацотбора на Евровидение-2024: пошаговая инструкция

В ходе финала Национального отбора на Евровидение-2024 украинцы смогут проголосовать за фаворита, который, по их мнению, станет достойным представителем Украины на песенном конкурсе в Мальме, Швеция. Голосование пройдет непосредственно во время прямого эфира. Его начало анонсируют ведущие конкурса.

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Половина результата будет зависеть от оценок звездного жюри, а остальные 50% будут составлять голоса зрителей. Для того чтобы принять участие в голосовании, следует придерживаться простых шагов.

Стоит отметить, что отдать свой голос смогут только граждане Украины старше 14 лет. После того, как финалисты представят свои конкурсные песни на сцене Нацотбора, ведущие шоу объявят о старте голосования.

Для начала необходимо установить и зайти в приложение "Дія", выбрать "Сервіси". Там вы найдете "Опитування", где и будет проходить голосование. Среди 11 финалистов можно будет выбрать только одного.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2024 и в котором часу состоится трансляция.

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