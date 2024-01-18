Букмекеры впервые вывели Украину в лидеры Евровидения-2024: кто на втором и третьем местах

11 января участники украинского Нацотбора на Евровидение-2024 наконец-то представили свои конкурсные треки, с которыми уже успели ознакомиться еврофаны со всего мира. Они записывают свои реакции на песни украинцев и оставляют преимущественно положительные отзывы. И хотя имя представителя Украины на международной песенной арене станет известно только 3 февраля, букмекеры уже пророчат нам победу.

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По крайней мере, именно Украине аналитики отдают предпочтение по состоянию на 18 января. Наша страна впервые оказалась на первой строчке с момента запуска ставок на победителя Евровидения 2024 года. Соответствующий рейтинг размещен на сайте Eurovision World.

Итак, букмекеры пророчат хрустальный микрофон Украине с вероятностью в 8%. Стоит отметить, что одними из главных претендентов на победу в Нацотборе считаются Jerry Heil и alyona alyona с треком Teresa & Maria. Их композиция сейчас держится на лидирующих позициях в чартах украинского YouTube, а также ее чаще всего слушают европейцы, оставляя одобрительные реакции. Послушать всех номинантов, которые будут сражаться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Швеции в мае этого года, предлагаем в материале по ссылке.

На втором месте, тоже с коэффициентом 8%, оказалась Великобритания. Что немаловажно, эта страна уже определилась со своим представителем – Olly Alexander. Впрочем, его конкурсная песня еще не была обнародована.

Закрывает тройку лидеров с коэффициентом 6% Италия. На четвертом месте – Швеция (6%), победившая в 2023 году в лице певицы Loreen. В пятерку букмекерских фаворитов также вошел Израиль (5%).

Ниже в списке встречаем Норвегию, Литву, Швейцарию, Грецию и Францию. Кстати, последняя страна уже определилась и с представителем, и с песней. Защищать честь Франции на песенной арене представился случай певцу Slimane с лирической композицией Mon Amour, которую сам автор характеризует как "оду любви и романтике".

Напомним, после выхода Teresa & Maria мнения украинцев разделились. Все из-за неоднозначной личности святой Матери Терезы, которая является одним из ведущих образов песни. Стерва, садистка, лицемерка – такими словами описали ее в комментариях под треком. Почему упоминание о Матери Терезе вызвало такую бурную реакцию в сети – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что 15 января в приложении "Дія" стартовало голосование за состав жюри Национального отбора на Евровидение-2024. Продлится оно в течение недели – до 10:00 22 января. Как проголосовать и кто сейчас в лидерах – узнайте здесь.

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