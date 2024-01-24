Нацотбор на Евровидение-2024: где и когда смотреть финал, в котором часу трансляция

Уже 3 февраля пройдет финал Национального отбора на Евровидение-2024. В нем сойдутся 11 участников, чтобы сразиться за желанный шанс представить Украину на сцене в шведском городе Мальме.

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Победителя определит голосование: баллы поделят жюри и зрители Нацотбора, отдав голоса за своих фаворитов. Как известно, в этом году финал пройдет в формате онлайн-концерта, поэтому его место проведения держат в секрете из соображений безопасности.

Однако еврофаны смогут наблюдать за конкурсом благодаря прямому эфиру, который будет транслироваться на YouTube-каналах "Суспільне", "Євробачення Україна" и других платформах "Суспільного". Украинцы также смогут посмотреть Нацотбор в приложении "Дія". Трансляция начнется в 18:00 сразу после пред-шоу, начало которого в 17:30.

В отличие от прошлых лет, в финале Нацотбора на Евровидение-2024 будут соревноваться 11 конкурсантов, а не 10: alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MELOVIN, NAHABA, ANKA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK и Ziferblat.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как букмекеры назвали участника Нацотбора, который может уехать на Евровидение-2024 от Украины: ставки выросли.

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