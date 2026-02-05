Королеву Камиллу застали врасплох вопросом о скандале с Джеффри Эпштейном: ее реакция показалась сети подозрительной

Королеву Великобритании Камиллу неожиданно спросили о скандале вокруг Джеффри Эпштейна во время ее публичного выхода. Журналистка обратилась к монарху с вопросом, поможет ли королевская семья расследованию и имеет ли она послание для жертв. В ответ жена короля Чарльза III промолчала и, не останавливаясь, направилась к зданию.

Видео инцидента распространили в медиа ITV News. На кадрах видно, как 78-летняя королева выходит из автомобиля, здоровается кивком, но не реагирует на дальнейшие вопросы репортера. Молчание Камиллы стало поводом для горячих дискуссий.

Ситуация приобрела особый резонанс еще и потому, что Камилла давно поддерживает кампании по борьбе против насилия в отношении женщин и девушек. Именно поэтому часть комментаторов считала, что отсутствие какой-либо реакции является неожиданным на фоне ее публичной деятельности.

Официальные представители дворца традиционно избегают комментариев относительно продолжающихся юридических процессов, однако общественный интерес к теме только растет.

Реакция пользователей на видео с Камиллой оказалась полярной. Среди критических сообщений появлялись фразы: "В ней нет ничего величественного", "Когда люди начали делать вид, что она королева?" и подобные. Некоторые комментаторы также ставили под сомнение открытость монархии и предполагали, что королевская семья могла знать больше, чем сообщается публично.

Отдельные пользователи пошли еще дальше, распространяя конспирологические теории: предположение о связи членов королевской семьи с другими резонансными событиями прошлого – внезапная и якобы подставная авария принцессы Дианы (соперница Камиллы и бывшая жена Чарльза ІІІ). Никаких доказательств таких утверждений нет.

"А что если Диана знала все и Чарльз также причастен к этому. И это вызвало "аварию", потому что она собиралась все рассказать, когда узнала об этом?"

"Она просто хотела забрать наследство Дианы!"

"Вы забыли, что она сделала с настоящей королевой Дианой? У вас короткая память!"

"Я уверен, что она знает, что они (Эпштейн и его приспешники. – Ред.) убили Диану".

В то же время немало людей встали на защиту королевы. Некоторые назвали поведение журналистки неуместным, отметив, что вопрос прозвучал во время официального визита. Другие напомнили, что члены монархии обычно не делают спонтанных заявлений без согласованной позиции дворца.

"Что она должна была сказать во время визита в школу? Король и королева уже заявляли, что поддерживают жертв", – написал один из пользователей. Другие подчеркнули, что публичные комментарии по столь чувствительным делам часто ограничены протоколом.

Такой же молчаливой позиции придерживался сам Чарльз III. Сначала он добродушно реагировал на обращения репортеров, однако, когда одна из журналисток спросила о деле Эпштейна, король повернулся спиной и ушел.

Инцидент произошел вскоре после заявления принца Эдварда – первого представителя британской королевской семьи, который прокомментировал новую волну разоблачений, связанных с Эпштейном. Во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, ОАЭ, он подчеркнул важность того, чтобы "всегда помнить жертв", однако воздержался от более детальных оценок.

Напомним, что в этих материалах неоднократно упоминается экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат Чарльза III. В прошлом году король Англии лишил своего брата всех титулов, вероятно, чтобы не быть причастным к делу Эпштейна, педофилии и насилия.

65-летний Эндрю ранее уже сталкивался с острой критикой из-за своих контактов с Эпштейном. В новых документах также фигурируют упоминания о нем, а среди обнародованных материалов есть изображения, на которых он находится рядом с неопознанной женщиной в помещении, которое, вероятно, принадлежало финансисту в Нью-Йорке. Бывший принц категорически отрицает любые правонарушения.

