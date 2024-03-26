Объявлен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения 2024 после смены правил: когда будут петь alyona alyona и Jerry Heil
Европейский вещатель объявил порядок выступлений всех стран в двух полуфиналах Евровидения-2024. alyona alyona и Jerry Heil, представляющие в этом году Украину на международной музыкальной арене, будут выступать в первом полуфинале под пятым порядковым номером.
Как известно, первый полуфинал конкурса состоится в Мальмё, Швеция, уже 7 мая. Второй полуфинал и гранд-финал запланированы на 9 и 11 мая соответственно. Порядок выступлений всех стран был объявлен во время прямой трансляции на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
Как известно, согласно обновленным правилам, впервые в этом году "Большая пятерка" и страна-хозяин будут включены в текущий порядок выступлений в полуфиналах.
Итак, в первом полуфинале будут выступать следующие страны в таком порядке:
- Кипр
- Сербия
- Литва
- Ирландия
- Украина
- Польша
- Хорватия
- Исландия
- Словения
- Финляндия
- Молдова
- Азербайджан
- Австралия
- Португалия
- Люксембург
Кроме того, в первом полуфинале выступят страны-основательницы Евровидения Великобритания (перед Украиной) и Германия. Также на сцену выйдет представитель страны-победительницы в прошлом году Швеции.
Во втором полуфинале страны будут выступать в следующем порядке:
- Мальта
- Албания
- Греция
- Швейцария
- Чехия
- Австрия
- Дания
- Армения
- Латвия
- Сан Марино
- Грузия
- Бельгия
- Эстония
- Израиль
- Норвегия
- Нидерланды
Что касается стран "Большой пятерки", то во втором полуфинале на сцену выйдут Франция, Испания и Италия.
Ранее OBOZ.UA писал, что шансы Украины на победу на Евровидении-2024 снизились, а главный конкурент ушел в отрыв. Букмекеры обновили свои ставки.
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