Объявлен порядок выступлений в полуфиналах Евровидения 2024 после смены правил: когда будут петь alyona alyona и Jerry Heil

Европейский вещатель объявил порядок выступлений всех стран в двух полуфиналах Евровидения-2024. alyona alyona и Jerry Heil, представляющие в этом году Украину на международной музыкальной арене, будут выступать в первом полуфинале под пятым порядковым номером.

Как известно, первый полуфинал конкурса состоится в Мальмё, Швеция, уже 7 мая. Второй полуфинал и гранд-финал запланированы на 9 и 11 мая соответственно. Порядок выступлений всех стран был объявлен во время прямой трансляции на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Как известно, согласно обновленным правилам, впервые в этом году "Большая пятерка" и страна-хозяин будут включены в текущий порядок выступлений в полуфиналах.

Итак, в первом полуфинале будут выступать следующие страны в таком порядке:

Кипр Сербия Литва Ирландия Украина Польша Хорватия Исландия Словения Финляндия Молдова Азербайджан Австралия Португалия Люксембург

Кроме того, в первом полуфинале выступят страны-основательницы Евровидения Великобритания (перед Украиной) и Германия. Также на сцену выйдет представитель страны-победительницы в прошлом году Швеции.

Во втором полуфинале страны будут выступать в следующем порядке:

Мальта Албания Греция Швейцария Чехия Австрия Дания Армения Латвия Сан Марино Грузия Бельгия Эстония Израиль Норвегия Нидерланды

Что касается стран "Большой пятерки", то во втором полуфинале на сцену выйдут Франция, Испания и Италия.

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