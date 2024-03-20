Клиника, где лечилась Кейт Миддлтон, попала в громкий скандал: кто-то пытался получить доступ к медицинским данным принцессы

Частная Лондонская клиника, где в январе прооперировали Кейт Миддлтон, попала в скандал. Работники медучреждения, чьи имена не разглашаются, пытались получить доступ к данным принцессы Уэльской.

Руководство больницы начало срочное расследование после того, как стало известно, что хотя бы один сотрудник пытался узнать личную информацию королевской особы. Об этом сообщает Daily Mail.

Подробности скандала появились только сейчас: престижная клиника отказалась отвечать, когда впервые стало известно о предполагаемом нарушении. Служба контроля данных и вопросов информации (ICO) подтвердила, что "получила отчет" и находится в процессе "оценки предоставленной информации".

Между тем инсайдеры в больнице, расположенной в центре Лондона, заявили: персонал был "шокирован и обеспокоен", что "доверенный коллега" мог совершить такое "нарушение доверия и этики". Говорят, что принцесса знает об обвинениях. "Это дело Лондонской клиники", – прокомментировал представитель Кенсингтонского дворца.

Хотя администрация медучреждения отказалась отвечать на вопросы, представители заявили, что твердо верят, "что все пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной приватности и конфиденциальности, что касается их медицинской информации".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как накануне супругов Уэльских, впервые за долгое время, заметили на улице вместе. Кейт Миддлтон обескуражила поклонников своим внешним видом: принцесса заметно похудела, однако выглядела счастливой рядом с мужем.

Но пользователи сети все равно начали распространять теории, что это была не Кэтрин, а ее двойник. Последняя, к слову, прокомментировала ситуацию, назвав свое алиби – подробнее в нашем материале.

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