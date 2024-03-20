Двойница Кейт Миддлтон назвала 'алиби', почему на скандальном видео с принцем и принцессой Уэльскими – не она

Обнародованное на днях видео, на котором Кейт Миддлтон впервые заметили на улице "невероятно счастливой и здоровой", когда она выходила из фермерского магазина вместе с принцем Уильямом, спровоцировало новую волну безумных слухов по поводу "пропавшей" принцессы Уэльской. Хайди Аган – самый реалистичный двойник Кэтрин с 2011 года – призналась, что получила тысячи сообщений от фанатов королевской семьи, предполагающих, что на свежих кадрах именно она. Впрочем, Хайди опровергает предположение поклонников различных теорий заговоров и уверяет, что на видео – точно не она.

По словам двойника Кейт, в день, когда было снято и обнародовано видео, она выполняла свою другую работу – преподавала в танцевальном и музыкальном театральном коллективе. Об этом пишет The Mirror.

"Очевидно, были определенные предположения относительно того, были ли Кейт и Уильям на этих кадрах и фотографиях... На самом деле, мои собственные социальные сети сошли с ума, поскольку люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я была на работе в то время, потому знаю, что это не я", – прокомментировала женщина.

Кроме того, Хайди не верит в "сумасшедшие" теории о том, что на записи может быть любая другая женщина, или в то, что видео сгенерировано искусственным интеллектом.

"Я на 100 процентов верю, что это Кейт Миддлтон и Уильям на том видео. Итак, она жива, и мы можем быть в этом уверены. Это все зашло слишком далеко", – отметила двойник Кейт Миддлтон.

Напомним, Кейт Миддлтон наконец-то заметили на улице на фоне ее загадочного исчезновения после операции на брюшной полости, спровоцировавшей ряд конспирологических теорий в сети. На видео зафиксировали, как "счастливая и здоровая" принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям выходили из фермерского магазина, однако это не положило конец безумным слухам поклонников королевской семьи, а лишь породило новые. Одни скептики считают, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом, другие – что на обнародованных кадрах показали двойника Кэтрин или совсем другую женщину. Все подробности – в материале.

Ранее OBOZ.UA более подробно рассказывал о двойнике Кейт Миддлтон. Известно, что Хайди Аган впервые изображала королевскую особу в аэропорту Гатвик на Олимпийских играх. Она также страдает от хейта и угроз, однако очень любит свою работу двойника. Женщина покупает такую же одежду, как и принцесса Уэльская, а ее зарплата в среднем – 1000 фунтов стерлингов за один выход. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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