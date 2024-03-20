Была официанткой, а сейчас получает тысячи долларов за несколько часов: что известно о двойнике Кейт Миддлтон, работающей на королевскую семью 12 лет

Хайди Аган – самый реалистичный двойник Кейт Миддлтон, занимающая этот пост с 2011 года. После загадочного исчезновения принцессы Уэльской и ряда конспирологических теорий на этом фоне к 39-летней англичанке стало приковано больше внимания, чем когда-либо. А поверьте, Хайди Аган из-за своего невероятного сходства с Кэтрин никогда не страдала недостатком внимания.

Женщина фактически живет двойную жизнь: свою и Кейт Миддлтон. Конечно, из-за последних скандальных событий о ней говорят как никогда много. Вот и OBOZ.UA решил рассказать, что известно о самом реалистичном двойнике будущей британской королевы.

Хайди родилась 29 ноября 1984 года в обычной семье в Северном Хэмпшире, Англия. Ее детство и юность ничем не отличались от жизни большинства сверстников. Она училась в государственной школе, увлекалась танцами и модой, мечтала о счастливой семейной жизни. После окончания школы изучала психологию в университете.

Аган работала официанткой в одном из английских пабов, однако после женитьбы принца Уильяма на Кейт Миддлтон ее жизнь кардинально изменилась. Началось все с того, что в заведении и на улице постоянно подходили люди с просьбой дать автограф или сфотографироваться. В какой-то момент такая путаница начала возникать настолько часто, что женщина задумалась над монетизацией своей внешности. Вернее, она услышала предложение о работе с "фейковой" королевской семьей.

"Я действительно никогда об этом не думала. Я не понимала, что двойники вообще существуют, что можно зарабатывать этим на жизнь, что это была работа, что было целое сообщество таких людей", – рассказывала в одном из интервью Аган.

Женщина познакомилась с владелицей агентства двойников знаменитостей Сьюзан Скотт, отправила ей свои фото, а уже через четыре дня получила первый заказ. Она изображала Кейт Миддлтон в аэропорту Гатвик на Олимпийских играх.

"Я очень нервничала. Я впервые это делала, а в Гатвике было не тихо. Вокруг было много людей", – делилась эмоциями англичанка.

После этого обычная официантка превратилась в наиболее реалистичного двойника (которых всего более 200!) Кейт Миддлтон. В агентстве Сьюзан Скотт также есть свой Уильям, Чарльз III, Камилла, Гарри и Меган Маркл, а недавно была и Елизавета II. Более того, "копии" есть и у детей принца и принцессы Уэльских: Джорджа, Шарлотты и Луи.

Хайди рассказывала, что у нее очень много работы и ее количество увеличивается от занятости самой Кейт Миддлтон. Бывало, что двойник появлялась на нескольких мероприятиях в один день. Очень часто это заграничные командировки в Нью-Йорк или даже Гонконг.

"Такие события как юбилей, рождение принца Джорджа, Олимпийские игры, 90-летие королевы – все это требует много работы. Какое бы большое королевское событие ни случилось, для нас всегда будут какие-то забавные события", – признавалась женщина.

Итак, Хайди появляется на разных мероприятиях, от корпоративных вечеринок до благотворительных акций, имитируя стиль и манеры принцессы. Конечно, особенно большое внимание женщина уделяет одежде своей героини. В гардеробе англичанки десятки платьев или костюмов, идентичных образам Кэтрин.

Хайди может позволить себе покупать много одежды, ведь благодаря своему облику зарабатывает в среднем от 500 до нескольких тысяч фунтов стерлингов в день, а 1000 фунтов – это 1280 долларов или около 50 тысяч гривен.

Очень часто Аган получает предложения о замужестве, однако чаще все же сталкивается с хейтом и даже угрозами.

"С тех пор как я стала двойником Кейт Миддлтон, я получила более десятка предложений руки и сердца. Правда, еще чаще мне угрожали расправой. Когда это произошло впервые, я была поражена объемом ненависти, происходящей от людей, но теперь поняла, что каждый имеет свое мнение", – рассказывала женщина.

Известно, что у Аган есть две дочери Бетси и Рози, а муж женщины Кевин поддерживает ее карьеру двойника. Хайди не претендует на то, чтобы быть копией Кейт, а стремится дарить людям положительные эмоции, олицетворяя образ любимой принцессы.

Как писал OBOZ.UA, Кейт Миддлтон наконец-то заметили на улице на фоне ее загадочного исчезновения после операции на брюшной полости, спровоцировавшей ряд конспирологических теорий в сети. На видео зафиксировали, как "счастливая и здоровая" принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям выходили из фермерского магазина, однако это не положило конец безумным слухам поклонников королевской семьи, а лишь породило новые. Одни скептики считают, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом, другие – что на обнародованных кадрах показали двойника Кэтрин или совсем другую женщину. Все подробности – в материале.

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