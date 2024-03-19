Двойник или искусственный интеллект: в сети строят безумные теории после видео с Кейт Миддлтон, где она выглядит 'счастливой и здоровой'

Кейт Миддлтон наконец-то заметили на улице на фоне ее загадочного исчезновения после операции на брюшной полости, спровоцировавшей ряд конспирологических теорий в сети. На видео зафиксировали, как "счастливая и здоровая" принцесса Уэльская и ее муж принц Уильям выходили из фермерского магазина, однако это не положило конец безумным слухам поклонников королевской семьи, а лишь породило новые. Одни скептики считают, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом, другие – что на обнародованных кадрах показали двойника Кэтрин или совсем другую женщину.

Так или иначе, фаны продолжают строить громкие теории, а репутация короны терпеть серьезные удары. Кто-то считает, что Уильям изменил Кейт, и королевская пара сейчас в процессе развода, кто-то переживает из-за серьезных проблем со здоровьем 42-летней принцессы. Есть еще множество предположений, но сейчас поговорим о свежем видео, на котором наконец-то показалась Миддлтон. Или не она? Неоднозначные мнения интернет-пользователей собрали журналисты Daily Mail.

Так, на том самом видео видим, как Кейт Миддлтон в спортивном образе – леггинсах, кофте и кроссовках – уверенно шагает возле своего мужа. Оба несут переполненные пакеты, ведь накануне скупились в фермерском магазине, основанном принцем Филиппом и расположенном в миле от их дома Adelaide Cottage в Виндзоре.

Очевидцы рассказали, что Кэтрин выглядела "невероятно счастливой и здоровой".

Очевидно, королевская семья надеялась, что обнародованное видео поможет расставить все точки над "i" и успокоить фанатов всевозможных безумных теорий. Но произошло все совсем наоборот. Интернет-пользователи выдвигают предположение, что видео "фальшивое".

"Это совсем другое лицо", "Это не Кэтрин, а ее двойник", "Вы серьезно? Вы думали, мы поверим, что это Кейт?", "Присмотритесь повнимательнее к изображению, и вы поймете, что это не Кейт, у нее совсем другие скулы и все лицо", "Подождите, кто это, черт возьми, с принцем Уильямом? Вы все думаете о том же, о чем и я?", "Я видел более четкие кадры НЛО", – пишут комментаторы.

Одна из пользовательниц детально проанализировала запись и справедливо подметила, что Кейт на видео несет тяжелый пакет с покупками после операции на животе – "это странно".

"Это не она. Высшие скулы, другие глаза, другая улыбка, другая походка, более стройное телосложение. Несет тяжелый пакет после операции на животе? Это странно. Двойник", – написала внимательная зрительница.

Другой комментатор также предположил: "Изображение сгенерировано искусственным интеллектом, и даже не очень удачное. Это сокрытие становится все более странным, и в равной степени вызывает беспокойство".

Впрочем, справедливости ради, нашлось немало и тех фанатов королевской семьи, которые поверили обнародованным кадрам и призвали скептиков "успокоить свое воображение".

Кенсингтонский дворец тем временем никак не прокомментировал видео.

Стоит заметить, что до этого Кэтрин уже якобы замечали на публике в машине, однако со временем распространились слухи, что это может быть не она, а ее сестра.

Напомним, 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в больницу, где ей сделали операцию на брюшной полости. Представители Кенсингтонского дворца тогда сообщали, что 42-летняя принцесса Уэльская пробудет в медицинском учреждении около двух недель, после чего не будет появляться на публике до Пасхи. Загадочная болезнь породила немало слухов среди поклонников британской королевской семьи, однако обстоятельства стали еще более странными после публикации фото Кэтрин с детьми ко Дню матери.

Журналисты выяснили, что фото "ненастоящее". Было проведено расследование и обнародованы метаданные изображения, которые доказали наличие фотошопа на снимке. Однако самое интересное, что после удаления неудачно отредактированного кадра, дворец отказался публиковать оригинальную фотографию, поскольку, вероятно, ее просто нет.

Ситуация привела к росту спекуляций и конспирологических теорий о местонахождении Кейт. Одна из них – измена принца Уильяма. Адепты этой теории считают, что будущий король якобы снова крутит роман со своей "деревенской любовницей" Роуз Хэнбери.

Усилил эту теорию и тот факт, что на скандальном "отредактированном" фото Кэтрин была без обручального кольца, хотя раньше никогда его не снимала.

И хотя Миддлтон в конце концов принесла извинения за "путаницу" с фотографией, репутация короны сильно пострадала, а количество слухов и теорий лишь продолжило стремительно расти.

Как писал OBOZ.UA, поклонники королевской семьи обнаружили еще один возможный признак редактирования на недавнем фото супругов Уэльских. На снимке можно увидеть принца Уильяма и Кейт Миддлтон, покидающих Виндзорский замок. Впрочем, кирпич позади автомобиля не совпадает по цвету с тем, который можно увидеть сквозь окно машины.

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