Артиста Филиппа Киркорова, который открыто поддерживает российскую власть и неоднократно демонстрировал лояльность к кремлевской политике, заподозрили в противоречивой позиции относительно помощи военным РФ на так называемом "СВО".

Пропагандистские медиа со ссылкой на инсайдера распространили информацию, что артист якобы советовал певице-предательнице Анне Asti, которая родом из Черкасс, не участвовать в поддержке российских солдат. По словам источника, которое называют приближенным к кругу артистов, экс-украинка обратилась к Киркорову за советом после того, как к ней поступило предложение помочь военным.

В ответ певец рекомендовал "не влезать в это", аргументируя тем, что государство, мол, и так обеспечивает армию, а волонтерские инициативы назвал "пиаром" и "схемами для сбора денег".

"Анна, когда к ней обратились эти люди, позвонила Филиппу Бедросовичу. Он ей посоветовал в это все не вмешиваться. Объяснил, что государство прекрасно заботится о наших военных, у них все есть, а все эти волонтерские организации – пиар и развод на деньги", – процитировали слова инсайдера в росмедиа.

Эта информация появилась после того, как волонтеры-пропагандисты жаловались на нежелание отдельных звезд помогать военным. В этих публикациях упоминалось, что представители команды Анны Asti отказались от участия в подобных инициативах, объяснив это нежеланием артистки быть вовлеченной в такие темы.

Если заявление инсайдера действительно является правдой, то окажется, что Киркоров сидит на двух стульях. Ранее он публично демонстрировал поддержку российским солдатам: в 2024 году он посещал оккупированные территории Донетчины, где выступал перед ранеными и передавал подарки.

В частности, "король российского шоу-бизнеса" имеет тесные связи артиста с уроженками Украины, которые продолжили карьеру в РФ. В частности, Ани Лорак неоднократно получала поддержку от Киркорова – как на профессиональном уровне, так и публично.

Только недавно именно он вручал ей российскую музыкальную премию "Виктория", а также был автором песни, с которой певица-предательница представляла Украину на Евровидении 2008.

Соответственно Анна Asti, которая также родилась в Украине, поддерживает дружеские отношения с Киркоровым и приглашала его на личные празднования. Их коммуникация, по данным инсайдеров, выходит за пределы формальной – певец якобы регулярно дает советы младшим артистам по поведению в публичном пространстве и построению карьеры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Филипп Киркоров распродает свою элитную недвижимость в Москве. Неожиданное изменение планов эстрадного певца заставило его сограждан опасаться, что он планирует сбежать из РФ, а взамен поселиться в Европе или США.

