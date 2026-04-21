Как уже сообщалось, Франция, Германия, Нидерланды и Италия не поддерживают ускоренного вступления Украины в Европейский Союз (Politico).

Далі текст мовою оригіналу.

При цьому, як пише Financial Times, Німеччина просуває ідею надання Україні статусу "асоційованого члена".

В такому форматі українські представники зможуть брати участь у зустрічах міністрів і лідерів ЄС, однак не матимуть права голосу, а Україна не отримає автоматичного доступу до фінансування з загального бюджету Євросоюзу.

Франція ж пропонує подібну модель як "інтегрований статус" держави, доступ якої до ключових програм ЄС, зокрема спільної аграрної політики та фінансових інструментів, з’явиться лише після "повноцінного" вступу.

Але, як зазначає FT, навіть "полегшене" членство може включати положення про взаємну оборону ЄС.

Крім того, вважають, що цей особливий статус може передбачати відсутність кордонів та вільне пересування, що вельми важливо для отримання освіти, роботи, можливості ведення бізнесу, а також доступу до лікування на рівні громадян ЄС.

На мою думку, відмовлятися не варто. Адже саме такий "оборонно-соціальний" напівЄС без "зайвих" прав і грошей може бути реальним практично одразу після війни, й головна проблема тут полягає в тому, щоб він став лише короткостроковим етапом на шляху до інтеграції на рівних засадах.

Тобто мають бути розписані по роках гарантії: коли це напівчленство починається й коли стає членством справжнім.