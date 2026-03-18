Путинист Киркоров распродает свою элитную недвижимость в Москве: россияне боятся, что он готовится сбежать

Российский певец и ярый путинист Филипп Киркоров решил избавиться от своей недвижимости в России. Артист выставил на продажу квартиру площадью 210 квадратных метров в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Что интересно, по данным росмедиа, ранее пропагандист обещал передать жилье в наследство своим детям Мартину и Алле-Виктории. Неожиданное изменение планов эстрадного певца заставило его сограждан опасаться, что он планирует сбежать из РФ, а взамен поселиться в Европе или США.

За элитную квартиру Филипп Киркоров хочет получить 240 миллионов рублей (72 млн. грн.). Как указано в объявлении, недвижимость содержит спальню, мастерскую, рабочий кабинет, комнату для персонала, гостиную, кухню, две ванные комнаты, гардеробные, кладовую и несколько зон для хранения вещей. В частности, артист акцентировал внимание на высоком уровне безопасности ЖК, ведь он постоянно находится под охраной.

Другой особенностью квартиры является и вычурный ремонт, который Киркоров сделал, опираясь на собственные предпочтения. Стены задекорированы золотом и животными принтами, а стеллаж с книгами имеет неожиданную функцию – при нажатии тайной кнопки открывается дверь, ведущая в спальню. Кровать путинист в свое время выбрал от итальянского дома моды стоимостью 30 тысяч евро (1 509 750 грн).

Потратил немало денег Филипп Киркоров и на дизайн кухни. За каждый стул он отдал около €7 000 (352 275 грн), а за стеклянный стол – €15 000 (754 875 грн).

Как отмечают росмедиа, продажу квартиры в Москве, где долгое время никто не живет, путинист объяснил тем, что потратил слишком много средств на свое музыкальное шоу, поэтому таким образом решил пополнить бюджет. Однако, по словам риэлтора, ему вряд ли удастся избавиться от недвижимости очень быстро.

"240 млн – это примерно 1,1-1,2 млн за квадратный метр. Для центрального района и дома премиального сегмента – это не заоблачные цены, это верхний, но рыночный диапазон. Вопрос не в том, дорого ли это, а в том, за сколько реально купят. Элитная недвижимость не продается быстро, здесь нет импульсивных покупателей. Люди с таким бюджетом долго выбирают, сравнивают, рассматривают альтернативы. Средний срок экспозиции в премиум-сегменте от 6 до 12 месяцев, а если еще и интерьер слишком "под владельца", то срок может растянуться до года-полутора", – сказала эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что предательницу Ларису Долину с позором выставили из московской квартиры после "украинской аферы".

