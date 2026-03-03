Певица-предательница Ани Лорак цинично высказалась о своем участии в песенном конкурсе Евровидение от Украины. Артистка заявила: не горела желанием выступать на международной арене в 2008 году, мол, после поражения на Национальном отборе в 2005-м почувствовала, что конкурс "политизирован". Тогда она даже несколько раз бросала монетку, чтобы принять финальное решение.

А вот своему получению "серебра" на конкурсе Лорак обязана путинисту Филиппу Киркорову. В интервью одному из российских медиапроектов исполнительница выдала, что аудитория голосовала не столько за нее, сколько за трек пропагандиста.

"Несмотря на то, что было принято политическое решение, чтобы я не поехала на Евровидение в 2005 году, в 2008-м телеканал пришел ко мне и попросил представить страну на конкурсе. Я попросила время, чтобы подумать. Бросала монетку, и она трижды показала, что надо ехать. Но было ощущение, что это политизировано", – заявила запроданка.

По словам Ани Лорак, несмотря на все "интриги", она оставалась в индустрии музыки, и в конце концов в 2008 году триумфовала на главной сцене Европы. Предательница убеждена, что достичь успеха ей удалось благодаря помощи Киркорова, а также такой себе "дружбе народов", ведь в ее творческой команде были люди из РФ, Украины, Греции и других стран.

"Справедливость победила. В 2008-м люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров (путинист родился в болгарском городе Варна. – Ред.), представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили, завоевали второе место. Можно сказать, что с этого момента началась моя карьера в России", – выдала артистка.

Напомним, что Нацотбор на Евровидение 2005 был несколько скандальным из-за неожиданного выбора представителя Украины. Тогда главной фавориткой была Ани Лорак и аудитория была убеждена, что именно она выйдет на сцену песенного конкурса. Однако, в ход музыкального соревнования вмешался тогдашний вице-премьер Николай Томенко и позволил группе "Гринджолы" попасть сразу в финал Нацотбора с гимном Оранжевой революции "Разом нас багато". В результате именно этот коллектив представил Украину на Евровидении.

