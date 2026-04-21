'Мы отремонтировали нефтепровод 'Дружба': Зеленский ожидает, что ЕС в ответ разблокирует €90 млрд для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 21 апреля заявил, что Украина выполнила запрос Евросоюза по ремонту нефтепровода "Дружба". Он ожидает, что в ответ ЕС разблокирует пакет помощи на 90 миллиардов евро, который ранее был утвержден, но оставался заблокированным.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении. Он рассказал о разговорах с европейскими лидерами, в частности канцлером Германии, президентом Европейского совета и президентом Еврокомиссии.

"Евросоюз просил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который россияне разбили. Мы отремонтировали", – отметил Зеленский.

Переговоры и ожидания

По словам президента, вопрос разблокирования финансовой помощи стал одним из ключевых во время контактов с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что эти средства уже были согласованы ранее, но по разным причинам не поступали.

Главный акцент – на выполненных обязательствах. Украина выполнила техническую часть, восстановила поврежденную инфраструктуру, хотя это не было простой задачей. Зеленский прямо дал понять: теперь очередь за Евросоюзом.

"Сейчас никаких поводов для блокировки быть не может. Надеемся, что и Евросоюз будет реализовывать договоренности", – сказал он.

Санкции и давление

Президент также обратил внимание на отсутствие прогресса в отношении новых санкций против России. По его словам, это выглядит особенно странно на фоне войны, которая продолжается.

Он добавил, что ситуацию осложняет ослабление ограничений со стороны США. И хотя детали не уточнялись, общий месседж прозрачный – давление на Россию должно сохраняться и даже усиливаться.

"Давно нет прогресса также и по новым санкциям против России за эту войну. Тем более это не помогает, когда Америка ослабляет ограничения. Давление должно быть, чтобы россияне не чувствовали, что могут воевать спокойно и без последствий", – подчеркнул президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!