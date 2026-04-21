'Россиянам платили $1000, а украинцам...' Надежда Хильская раскрыла шокирующую разницу в гонорарах актеров

Украинская актриса Надежда Хильская заявила о существенной разнице в гонорарах между российскими и украинскими артистами во время съемок сериалов до начала полномасштабной войны. По ее словам, россияне получали около $1000 за роль, тогда как украинским платили в разы меньше – примерно 12 тысяч гривен.

Об этом Хильская рассказала в интервью интервью РБК-Украина LIFE, вспоминая свой опыт работы в совместных российско-украинских проектах, которые активно снимались в Украине и продавались на рынки стран СНГ. Она отметила, что такая практика была распространенной, а неравенство в финансовом отношении – ощутимым даже для исполнителей главных ролей.

Актриса уточнила, что точно знает о гонораре в тысячу долларов для россиянина, который играл главную роль в сериале, где она также участвовала. В то же время украинские актеры, по ее словам, могли получать примерно 12 тысяч гривен, хотя точную цифру она не берется подтверждать, чтобы избежать неточностей.

"Это было очень неприятно, потому что, на самом деле, у них была очень высокая зарплата. А у наших, даже главных, актеров, была гораздо ниже зарплата. Я знаю, что у главного героя сериала, где я снималась, был гонорар 1000 долларов на тот момент. Я так понимаю, что это стандартно. А у наших, тут я боюсь врать, 12000 гривен", – сказала актриса.

Хильская отметила, что даже когда сама впоследствии получила большую роль, ее оплата все равно оставалась значительно ниже, чем у российских коллег. По ее словам, такая разница была фактически "стандартной таксой" на тот момент.

"Позже, когда я играла линейную роль, все равно зарплата была намного ниже. И не 12000 гривен даже. А у них была вся та же тысяча долларов. Какая-то такая такса", – отметила Хильская.

Актриса также призналась, что чувство неполноценности среди украинских артистов было распространенным. Она подчеркнула, что это ощущалось постоянно – как в финансовом аспекте, так и в общем отношении со стороны продюсеров.

"Ты постоянно чувствуешь себя ужасно неполноценно. Я не знаю, как так и почему. Это очень неприятно, конечно. Но я помню подход к ним и подход к нам", – добавила она.

В то же время Хильская отметила, что непосредственно на съемочной площадке российские актеры вели себя корректно по вопросам политики. Она вспомнила работу над сериалом "Доктор Надежда", где, в частности, сотрудничала с российской актрисой Анастасией Паниной, и отметила, что тогда никаких конфликтов не возникало.

Однако после начала полномасштабной войны ситуация изменилась. По словам актрисы, она пыталась найти Панину в соцсетях, но не смогла этого сделать, предположив, что та ее заблокировала, несмотря на предыдущее нормальное общение.

Ранее OBOZ.UA общался с Надеждой Хильской, которая рассказала, как ей с дочерью живется без мужа и отца, и призналась, что помогает ей переживать тяжелую потерю. Актриса также рассказала, что в течение года после полномасштабного российского вторжения работала не по профессии, однако, когда кинопроизводство начало оживать, вернулась в актерство.

